Barcelona tindrà 161 nous caixers automàtics en equipaments municipals a finals del 2023

L'accés a la xarxa de caixers automàtics de Barcelona s'ha deteriorat en els últims anys, fins el punt en que en alguns punts de la ciutat és difícil trobar una oficina del teu banc. La capital catalana ha passat de tenir 1.214 terminals per treure diners en efectiu el 2018 a 717 a principis del 2022. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona impulsa ara una iniciativa que portarà 161 nous caixers automàtics a la ciutat abans d'acabar l'any, i s'instal·laran en equipaments municipals com ara estacions de metro o quioscos.

Així ho ha anunciat aquest dimecres l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, que especifica que el desplegament de la xarxa de caixers automàtics vol millorar "l'afectació ciutadana" que causa la manca de punts on fer operacions bancàries.

En la mateixa línia, una aliança entre l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) i el Banco Santander ha posat en marxa una prova pilot per implementar caixers automàtics en 4 mercats municipals de la ciutat de Barcelona.

De moment, es poden ingressar i retirar diners des dels mercats del Besòs, Sants, La Llibertat i Sant Antoni, on també hi ha actiu un servei de canvi de bitllets per facilitar els pagaments i els canvis. D'aquí a un any, en funció dels resultats, s'estudiarà la viabilitat d'instal·lar aquests equipaments en altres establiments municipals.

11 caixers en estacions de metro

De la mateixa manera, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) té previst sumar 11 caixers més als 21 ja existents a la seva xarxa d'estacions. Els nous terminals s'instal·laran durant el primer semestre de l'any en onze estacions diferents de les línies de metro 1, 2, 3, 4 i 5.

A banda d'aquests nous caixers automàtics, els quioscos de la ciutat també estan implmenentant nous punts des d'on la ciutadania pot interactuar amb les entitats bancàries. Durant l'any passat es van instal·lar 60 terminals automàtics, i la voluntat és que a finals de 2023 n'hi hagi 65 més. En total, 125 nous caixers en quioscos repartits per la ciutat, fruit d'una col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació de Venedors de Premsa.

Finalment, l'estratègia d'apropament de les entitats bancàries a la ciutadania també contempla un assessorament a les persones per queixes relacionades amb serveis bancaris, per oferir educació financera per evitar l'exclusió financera de la gent gran i de persones vulnerables, i també per fer formacions a les persones que necessitin trencar amb la bretxa digital o vinculades amb temàtiques de consum.