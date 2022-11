Barcelona tindrà cinc biblioteques noves l'any 2030: on s'ubicaran?

Barcelona tindrà 45 biblioteques el 2030, cinc més que en l'actualitat. Així ho ha anunciat aquest matí el tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, durant la presentació del nou Pla Director de les Biblioteques de Barcelona 2030, que s'ha dut a terme a la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall. D'aquesta manera, la ciutat guanyarà 31.004 metres quadrats de servei de biblioteca pública, entre els equipaments de nova construcció, les ampliacions i els trasllats, fins a arribar a un total de 100.000 m2.

En els propers cinc anys, l'Ajuntament de Barcelona preveu posar en marxa: la Biblioteca Sarrià, la Biblioteca Prosperitat Ideal Plástica Flor, la Biblioteca la Marina del Prat Vermell, la Biblioteca Sant Gervasi Sud i la Biblioteca Pública de l'Estat a Barcelona. Tots aquests equipaments són de nova construcció i sumen un total de 22.723 metres quadrats.

Amb l'horitzó 2030 també es preveu ampliar o traslladar els següents equipaments: la Biblioteca Gòtic-Andreu Nin, que es traslladarà a l'edifici del Borsí; la Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, que s'ampliarà al mateix recinte de l'antic Hospital de la Santa Creu; la Biblioteca Sofia Barat, que es traslladarà a un nou espai que encara no s'ha determinat; la Biblioteca Poble sec-Francesc Boix, que es traslladarà a l'edifici de la Casa de la Premsa; la Biblioteca Vapor Vell, que es traslladarà a nou espai que encara no s'ha determinat; la Biblioteca Collserola-Josep Miracle, que s'ampliarà; i Biblioteca Ramon d'Alòs Moner, que es traslladarà al solar de l'antic cine Pere IV. En total, la xarxa municipal guanyarà 8.281 metres quadrats més.



El servei més ben valorat

Les biblioteques són el segon servei més ben valorat pels barcelonins després dels bombers. El 54 % de la població de Barcelona, més de 953.000 persones, té el carnet de biblioteca. "Tot fa preveure que en breu haurem de repartir el carnet 1.000.000", ha dit Martí.

El pla presentat avui és el tercer full de ruta per a les biblioteques municipals de Barcelona després dels del 1998 i 2010. El document posa l'accent en l'impuls de les biblioteques com a "espais per a la pràctica activa de la cultura". "Les biblioteques han de ser un espai de lectura, però també de participació activa, d'escriptura i d'expresió oral i artística", ha dit Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Els quatre eixos d'actuació per potenciar les biblioteques com a centres culturals de referència són el dret d'accés a la informació i a la generació de coneixement; el dret a la lectura, l'escriptura, l'expressió oral i la participació artística; el dret a l'educació, a la formació contínua i a l'alfabetització cultural, i el dret d'equitat en l’accés a la cultura i el coneixement cultural i en la participació cultural. Burguillos també ha destacat que aquests equipaments són clau per a la lluita contra la desinformació i les fake news en un moment de tanta polarització com l'actual.