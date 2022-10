Les obres de rehabilitació de l'antic Borsí començaran a principis del 2023

Bones notícies pel veïnal del barri Gòtic de Barcelona. Les reclamades obres de l'antic Borsí començaran a principis del 2023. La comissió de govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dijous el projecte de la primera fase de la rehabilitació d'aquest emblemàtic edifici per convertir-lo en un equipament pel barri.

L'edifici del Borsí es convertirà en una biblioteca i en un espai comunitari per a les entitats veïnals organitzades de la Plataforma del Borsí. Aquesta part inicial de les obres durarà 20 mesos i té un pressupost de 4,3 milions d'euros, encara que tot el projecte de reforma i rehabilitació integral per adequar-lo com a equipament costarà més de 15 milions d'euros.

Aquest projecte és el resultat d'una llarga reivindicació veïnal perquè l'edifici històric de la plaça de la Verònica tingui usos pel barri i per la ciutat de Barcelona.

Primera fase de rehabilitació

En aquesta primera fase de les obres del Borsí es realitzaran les tasques prèvies per poder fer la rehabilitació de l'edifici, que suposarà una nova distribució dels espais, la reforma interior i de la façana, la de les cobertes i les noves instal·lacions. La remodelació preveu eliminar afegits que s'han anat construint durant els anys i retornar l'esplendor patrimonial de l'edifici original.

Un cop s'hagi rehabilitat, l'edifici, de planta baixa més tres pisos, acollirà la biblioteca del Gòtic-Andreu Nin, ara ubicada a La Rambla, i un espai veïnal per al barri, en què els veïns n'han definit els usos en un procés participatiu obert fet el mandat passat.

L'Ajuntament de Barcelona va adquirir el Borsí, fins aleshores propietat de la Generalitat, l'any 2017. És d'estil neoclàssic i té a la seva façana dues estàtues dedicades, respectivament, al comerç i la indústria. Va ser construït entre 1881 i 1883 pel mestre d’obres Tiberi Sabater i va acollir inicialment el Casino Mercantil, la borsa privada de Barcelona. Al llarg de tots aquests anys, l'edifici ha tingut diversos usos.

De borsa a escola d'arts

Després de ser la borsa privada de Barcelona, el 1915, es va reconvertir en Mercat Lliure de Valors. A partir del 1940, va passar a ser la seu de l'Escola de Belles Arts i, a partir dels anys 60, va acollir l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis de la Llotja. El 2009, a causa del deteriorament, es va esfondrar un sostre fals de l'edifici, que es va haver de desallotjar.



L'any 2015 una empresa privada va presentar un projecte per comprar-lo i fer-hi un museu dedicat a Woody Allen, però la pressió veïnal va aconseguir que la proposta no tirés endavant. El 2016, un grup anticapitalista va ocupar l’edifici i el va rebatejar amb el nom de Mukhayyam. L'ocupació va durar pocs dies.



L'Ajuntament de Barcelona va incloure aquest espai dins del Pla de Barris de Ciutat Vella fins a adquirir-lo l'any 2017. L'edifici està protegit com a bé cultural d'interès local. La façana del carrer d'Avinyó reprodueix en els seus dos extrems la composició de la façana principal i s'adorna amb escuts de les borses europees.