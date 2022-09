La remodelació de la Rambla de Barcelona començarà el 3 d'octubre 

El proper dilluns 3 d'octubre s'iniciarà la transformació de la Rambla de Barcelona a partir del tram Colom-Santa Madrona per tal de començar a convertir-la en un passeig amb més espai per al vianant, segons ha avançat l'alcaldessa, Ada Colau, en la conversa 'Fora de plató' de RTVE.

Aquesta és una de les múltiples preguntes que ha respost Colau durant la trobada informativa de RTVE conduïda pel director de TVE a Catalunya, Oriol Nolis. A preguntes de Públic sobre la sentència que anul·la la Zona de Baixes Emissions ha recordat que encara no és ferma i que es continuarà aplicant i com a màxim es faran algunes modificacions. Colau considera intolerable la mortalitat que causa cada any la contaminació i recorda que la ZBE és un projecte conjunt de diversos Ajuntaments, la Generalitat i que és un mandat de la Unió Europea.

D'altra banda, Colau ha avisat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que els comuns només donaran suport a la llei d'habitatge si aquesta regula els lloguers i ofereix una alternativa als desnonaments de famílies vulnerables. També ha afegit que es troba "expectant" que Sánchez compleixi amb un compromís que ha assumit "explícitament". "Dono per fet que complirà", ha dit. D'altra banda, l'alcaldessa ha reiterat que si es presenta a les pròximes eleccions municipals és per guanyar-les i s'ha mostrat convençuda que BComú està ben posicionada. "Aspiro a guanyar amb millors resultats que el 2015", ha indicat.

Respecte a la remodelació de la Rambla, es modificarà el traçat de l'avinguda Drassanes per allargar la Rambla i obrir-la al mar amb una nova plaça que incentivarà els usos socials i renovarà la trobada entre el passeig, les Drassanes i Colom. Aquesta és la primera fase de la remodelació total del passeig, s'hi invertirà uns 10 milions d'euros i es preveu finalitzar les obres al cap d'uns 18 mesos, a principis del 2024. En total, s'actuarà sobre uns 23.000 metres quadrats.

Les obres es faran per fases i no s'ocuparà simultàniament els dos costats de la Rambla, de manera que es garantirà en tot moment els desplaçaments a peu i amb bicicleta, el trànsit veïnal, de serveis i de vehicles d'emergència i el transport públic.



El paviment serà una de les novetats principals en aquest tram i en tota la futura Rambla. Ja no hi haurà més asfalt, i el nou paviment serà de peces de diferents formats de pedra natural, concretament granit i pòrfir, que cobrirà tot l'espai de l'eix, de manera que farà d'element unificador de façana a façana.

Hi haurà prop d'un centenar d'arbres, 21 dels quals seran nous, i els escocells seran més amples i se'n millorarà el subsòl. Per generar espais d'estada s'instal·laran més de 100 bancs, i l'enllumenat s'unificarà amb un únic disseny més simple i funcional. A més, s'incorporaran pilones de seguretat a petició de la Junta Local de Seguretat.



Pel que fa a la circulació, també s'aplicarà el model previst per a tota la remodelació. Hi haurà un sol carril per banda que admetran les bicicletes i autobusos, la distribució urbana de mercaderies, els vehicles de serveis i l'accés als aparcaments i estaran restringits al trànsit veïnal, tal com ja passa avui dia en sentit ascendent.

Desenvolupament de les obres

Les obres es faran per fases, per no ocupar simultàniament els dos costats de la Rambla. I quan s'actuï en els vials de pujada i baixada es farà per meitats, de manera que sempre quedaran garantits els accessos i el pas del trànsit veïnal, serveis, bicicletes i vehicles d'emergència, i també els desplaçaments a peu. També es podrà accedir als guals i aparcaments en tot moment, i no hi haurà cap afectació al transport públic.

Mentre durin les obres de la primera fase, el Districte de Ciutat Vella ha acordat que la desena d'estàtues humanes que desenvolupen la seva activitat en aquest espai se situïn en el tram immediatament superior al que queda afectat pels treballs. Així mateix, es ressituarà el quiosc que també queda afectat per aquesta part de l'obra, que es recol·locarà temporalment en el mateix espai. Ambdues activitats tornaran a l'espai reformat un cop finalitzi la reforma.



I un cop finalitzada l'última fase, es renovarà el paviment de l'espai rodat de la rotonda del monument a Colom. Es farà en el moment idoni perquè suposi el menor impacte a la circulació de la zona.

Un passeig més cívic i ciutadà

El de Colom-Santa Madrona serà el primer dels cinc àmbits previstos en la transformació de la Rambla. Els altres s'executaran més endavant, un cop acabat el primer, i són: Santa Madrona-Arc del Teatre, Arc del Teatre-Liceu, Liceu-Portaferrissa i Portaferrissa-Canaletes. El pressupost total del projecte és de 44,56 milions d’euros.



La nova Rambla reduirà l'espai destinat al vehicle i en donarà més al vianant. La secció rodada serà contínua i regular al llarg de tot el passeig, amb un sol carril de circulació per banda de 3,5 metres d'amplada restringit al trànsit veïnal, serveis, mercaderies i aparcaments. Hi haurà trams amb un cordó de servei de 2,80 metres que serà reversible en la seva major part, i s'incorporaran elements de seguretat com pilones als extrems, en els espais majors i en els guals de vianants de tot el passeig.

La disminució de l'amplada de circulació permetrà repartir l'espai sobrer a les voreres laterals, que tindran una amplada d’un mínim de 3 metres, per facilitar el passeig i el gaudi de les persones, davant de les botigues i establiments de la Rambla. El tram central també creixerà lleugerament per tots dos costats per millorar l'espai dels vianants i les condicions de vida dels arbres, ampliant els seus escocells.



La singularitat de la nova Rambla es manifesta especialment en tres espais majors situats estratègicament al llarg de l'eix, en tres de les cruïlles més singulars: l'Espai Moja-Betlem, el Pla de la Boqueria i el Pla del Teatre. Són tres grans espais-plaça que es configuren de manera diferent, amb plataforma única, per donar resposta a la pròpia morfologia de l'espai, als fluxos transversals i longitudinals, a l'especial relació amb els principals equipaments culturals del passeig i a la capacitat d'articulació que l’espai té i ha tingut al llarg del temps.

També es crearan noves zones d'estada sota els arbres al llarg del traçat i en els nous àmbits per garantir una ocupació de l'espai públic amable i equilibrada amb espais de repòs i d'estar. Hi haurà bancs i cadires en els laterals del passeig central i sota l'ombra de l'arbrat. A més, s'ha tingut en compte tota la resta d'elements que se situen a la Rambla i que cal ordenar per garantir-ne una distribució coherent i ben relacionada amb els usos del passeig.



En el marc de la transformació de la Rambla, també es reubicaran els quioscos de premsa de manera que no quedin enfrontats entre ells ni amb altres quioscs. També es reordenen els quioscos de flors de manera que no quedin l'un davant de l'altre, i es posaran entre arbres a l'àmbit de la Rambla de les Flors-Sant Josep, on han estat històricament. I disposaran d'elements de recollida orgànica.

Segons el consistori, la nova ordenació millorarà l'accessibilitat i la connectivitat entre els barris del Raval i el Gòtic i la transversalitat d'aquest eix cívic, que actualment té un caràcter principalment lineal. I, sumada a altres actuacions com la reforma de la Via Laietana, contribuirà a la reactivació del comerç local i del centre de la ciutat.