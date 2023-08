Bellvitge és el primer hospital públic de l'Estat en crear un servei de Psicologia Clínica

L'Hospital Universitari Bellvitge (HUB) és el primer gran centre sanitari públic de l'Estat en crear un servei de Psicologia Clínica. La nova unitat pretén consolidar la tasca assistencial, docent i de recerca dels i les psicòlogues clíniques. També vol respondre a la demanda creixent d'actuacions al voltant de la salut mental i el benestar emocional, tant de pacients com de professionals del centre.

El servei proposa un model que atorgui de més autonomia la figura del psicòleg clínic, que fins ara es trobava integrat dins els serveis de Psiquiatria de l'hospital. En aquest sentit, la iniciativa aplegarà en una unitat específica els psicòlegs clínics del centre.

A l'Hospital de Bellvitge, els professionals de Psicologia Clínica lideren dues unitats que són referents en l'àmbit estatal i internacional: la de Joc Patològic i Addiccions Comportamentals i la de Trastorns de la Conducta Alimentària. Amb l'entrada en vigor del nou model, aquestes dues unitats quedaran integrades en el nou servei.

Prenent com a model aquestes dues unitats, ja es va començar a treballar el juny de 2022 en el desplegament del nou sistema. Des del nou perfil funcional també s'està intensificant el treball amb l'Atenció Primària de l'àrea Metropolitana Sud. I cal destacar que l'Hospital de Granollers també ha posat en marxa recentment un servei específic de Psicologia Clínica.

"Som el primer hospital que fa aquest pas per posar en valor la psicologia clínica com un perfil professional i amb un model diferent dins d'un hospital. Més enllà del pacient que arriba directament per problemes psicològics o patologies mentals, molts altres pacients amb patologies somàtiques necessiten també una intervenció psicològica", argumenta la doctora Susana Jiménez, la primera cap de la nova Unitat de Psicologia Clínica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

La pandèmia del coronavirus ha fet "encara més notòria la necessitat d'incorporar la psicologia clínica en l'atenció als pacients", siguin ambulatoris o ingressats als diferents serveis mèdico-quirúrgics de l'hospital, així com professionals atesos a la Unitat Bàsica de Prevenció, apunta. "El canvi comporta atorgar valor al nostre perfil professional i l'autonomia necessària per respondre a noves necessitats de la ciutadania, accelerades per la pandèmia", conclou Jiménez.

Recerca i docència

Un altre dels grans propòsits de la nova autonomia de la Psicologia Clínica a l'HUB és impulsar la recerca i la docència en aquest àmbit. S'han dissenyat un seguit de protocols que permetran recollir i analitzar les dades assistencials, i la nova unitat ha incorporat ja nous perfils professionals per completar l'equip assistencial i de recerca.