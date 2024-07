La Biblioteca Gabriel García Márquez tanca tres setmanes per reparar uns "desperfectes"

La Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona ha tancat les portes aquest dilluns per iniciar unes obres per reparar "desperfectes" generats pel moviment de l'edifici. L'equipament inaugurat el 2022 i considerat la millor biblioteca del món l'any 2023, estarà tancat durant tres setmanes: tot i que la biblioteca reobrirà el 19 d'agost, les obres s'allargaran fins a mitjans d'octubre.

En concret, s'hi instal·laran uns suports estructurals que quedaran integrats en la volumetria de l'edifici. També es construirà un nou umbracle a la façana per activar funcionalment aquest espai exterior, condicionant-lo com a escenari per a diferents actes, i com a espai expositiu i relacional. Durant tres setmanes, els veïns tindran com a alternativa la Biblioteca Poblenou – Manuel Arranz i la Biblioteca Ramon d'Alós-Moner, que obriran tot l'agost.

Primer dia de tancament temporal per obres de la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona. — Guillem Roset / ACN

Aquest 2024, l'Ajuntament de Barcelona impulsa obres de millora i renovació dels equipaments de les biblioteques amb una inversió de més de 5 milions. S'engloba així en el Pla d'Inversions Municipal (2023-2027), que preveu que d'ara a finals d'any es realitzin diversitat d'actuacions per millorar i renovar l'equipament de biblioteques barceloní.

La inversió permetrà també adquirir nou mobiliari i dur a terme accions correctives i preventives de manteniment a diverses biblioteques de diversos districtes. També es renovaran els equips informàtics de les aules digitals de 17 biblioteques de la ciutat i s'implementarà del servei d'autopréstec en 9 biblioteques.

Les biblioteques on es faran obres

En el mateix districte, la Biblioteca Xavier Benguerel iniciarà la reforma integral de l'edifici a la tardor. L'equipament es va inaugurar l'any 1995 i requereix treballs integrals de millora de les instal·lacions, circulacions i accessibilitat, una ampliació de la sala d'actes i el dipòsit, i també una actualització funcional i del mobiliari. Segons els tècnics municipals, les obres finalitzaran el desembre de 2025.

La Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra té previstes obres de millora en la climatització i tancarà des de finals de setembre fins al mes de novembre. Durant la tardor també tancarà la Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda per millorar les instal·lacions elèctriques, climatització, sanejament, impermeabilització, funcionals i es renovarà part del mobiliari.

Una altra de les biblioteques populars de Barcelona, la del Carmel – Juan Marsé, també farà reformes, però en aquest cas no s'haurà de tancar. Tot i fer obres, també continuaran obertes la Biblioteca Jaume Fuster i Biblioteca Vallcarca i els Penitents – M. Antonieta Cot, aquesta darrera fent "millores correctives i preventives". I les obres de reforma de la Biblioteca Sant Antoni – Joan Oliver continuaran amb la previsió d'acabar els treballs el primer trimestre de 2025.