La Bonne denuncia que la Diputació de Barcelona vol "fer-la fora" de la seva seu

Després de dues dècades de trajectòria, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemasion – La Bonne es troba en perill. Si més no, així ho asseguren moltes de les persones implicades i actives en el projecte, ubicat al mateix edifici que acull la Biblioteca Francesca Bonnemasion, al barri de Sant Pere de Barcelona. Directament, representants de l'espai assenyalen que la Diputació, propietària de l'immoble, vol "fer-les fora".

En una roda de premsa celebrada aquest divendres, representants de La Bonne han denunciat les "trampes burocràtiques" que els posa la Diputació de Barcelona per renovar el conveni de cessió de l'espai i que si no es resolen podrien comportar-ne la sortida. La resposta ha estat iniciar una campanya de mobilització per impedir-ho.

En concret, la Bonne explica que a inicis de l'actual mandat va arrencar la negociació amb la Diputació de cara a la renovació del Conveni de Cessió d'Espais per tal de continuar durant 15 anys més l'activitat. En aquesta ocasió, però, l'ens li va exigir un nou tràmit, anomenat Declaració d'Utilitat Pública (DUP).

Dones Juristes assegura que la Declaració d'Utilitat Pública no és imprescindible per renovar la cessió de l'espai

En última instància, és el Govern espanyol qui concedeix aquesta DUP i, de moment, el centre no l'ha rebut. I és que l'executiu estatal requereix un canvi dels estatuts, una modificació que ja ha tramitat La Bonne però que trigarà dos anys a ser validada, el que implicaria que arribaria més enllà del 2024, data límit de la pròrroga d'autorització de l'ús de l'espai.

Assessorat pel col·lectiu Dones Juristes, La Bonne ha presentat un informe jurídic que nega l'obligatorietat de la DUP per renovar el conveni de cessió de l'espai. En el document s'exposa que "durant 20 anys, la DUP no ha estat necessària per signar el Conveni, perquè la Diputació de Barcelona sempre reconeixia La Bonne com una entitat d'interès públic". I hi afegeix que "si abans podien signar el conveni sense DUP i la LPAP (Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas/ 2003) no ha canviat, no entenem perquè no poden signar-lo ara. Legalment, no és cert que sigui un tràmit obligatori".

Per tal de buscar suports, La Bonne ha entregat per registre 35 cartes d'entitats i representants de la Generalitat de Catalunya que la declaren com a entitat d'Interès Públic (DIP). "Si la Diputació no signa la renovació del Conveni, no solament està deixant sense habitació pròpia a una comunitat de centenars de creadores, sinó contradient-se a si mateixa, a bona part de la ciutadania i a representants de la Generalitat", anuncien.

"Buidar de sentit" l'espai

Les integrants del Centre de Cultura de Dones consideren que rere la maniobra de la Diputació hi ha la voluntat d'aquesta administració de "fer-les fora d'un edifici aixecat per Francesca Bonnemaison per a la formació i cultura de dones". I també acusen l'ens provincial de voler "buidar-lo de sentit i de gent i posant-lo al servei de les seves activitats institucionals", a banda de pretendre "privatitzar-ne l'ús i obtenir-ne una rendibilitat".

Per tot plegat, La Bonne ha decidit engegar una campanya de suport i de mobilització amb el lema #LaBonneEsPlanta per evitar-ho, que ja va arrencar amb una assemblea dijous -en què van participar més de 150 dones- i amb un tancada a l'edifici, amb la participació d'una quarantena de persones.



La Bonne aglutina més de 80 organitzacions de dones creadores, les mateixes que l'any 1997 van reivindicar i recuperar l'edifici que Francesca Bonnemaison creà per a la formació i la cultura de dones a principis del segle XX. Actualment, la Bonne és l'única organització que treballa per a la cultura de dones tal com Bonnemaison va especificar en la clàusula de cessió de l'edifici, on exigia que s'hauria de continuar l'obra iniciada per l'Institut de Cultura de la Dona i que, per tant, l'edifici continuaria sent per a les dones.