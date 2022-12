Bookish compra la històrica llibreria barcelonina Alibri i n'evita el tancament

El món literari i editorial està de celebració. La llibreria barcelonina Alibri finalment no abaixarà la persiana abans d'acabar el 2022. Contra tot pronòstic, l'empresa de subscripció literària Bookish, un projecte amb un fort component digital, ha decidit comprar-la i evitar-ne així el seu tancament, anunciat pels propietaris de l'antiga Herder fa només tres mesos.

Nascut a Barcelona el 2017, Bookish va aterrar com un servei singular en el món del llibre. D'entre els milers de novetats que es publiquen cada mes, Bookish tria uns llibres en paper, i els envien a casa dels seus lectors subscrits amb altres complements "per a ampliar l'experiència", com una guia de lectura, una invitació per parlar amb l'autor o autora del llibre, playlists dissenyades per a aquest títol, un marca pàgines, i altres detalls.

En un comunicat, Bookish ha explicat que el seu compromís és "conservar i potenciar a l'actual plantilla, cuidar i conservar la història centenària de la llibreria, renovar i modernitzar l'espai; potenciar les seves activitats i relació amb l'activitat cultural de la ciutat, i convertir-la en un referent cultural".

Tomàs Casals, director general Bookish, ha assegurat a través del text que la primera reacció al conèixer el tancament d'Alibri va ser purament emocional. "Encara que operem un model diferent, som lectors, i el tancament d'una llibreria ens afecta profundament, encara més si és una llibreria de referència com Alibri. Així, era inevitable tenir l'instint de voler salvar-la i pensem de seguida en diverses alternatives".

Ha afegit que entre les diverses possibilitats, va sorgir la possibilitat d'integrar la llibreria a Bookish. "Sent totalment honestos, en els nostres plans ja estava obrir una llibreria de gran format, però avaluant la possibilitat ens va semblar que encara tenia molt més sentit treballar per conservar-ne una". Casals ha aclarit que això "no és cap mecenatge: Venim a crear la millor llibreria de gran format de Barcelona, un gran centre cultural, però també un negoci sostenible, rendible i que pugui ser llar dels lectors de Barcelona altres 100 anys més".

La llibreria Cómplices tanca

Alibri no és l'única llibreria que va anunciar el seu tancament abans d'acabar l'any. Cómplices, situada al carrer de Cervantes i especialitzada en literatura LGTBQI+, també ho va fer a través de les xarxes socials. "Ha arribat el moment de deixar pas a les altres llibreries LGTBQI+. Estem molt orgulloses d'haver compartit aquest projecte amb vosaltres".

Quasi tres dècades després d'aixecar la persiana per primera vegada, Cómplices tancarà per sempre les seves portes el 31 de desembre d'aquest any. La jubilació d'una de les dues propietàries podria ser el motiu del tancament.