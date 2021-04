Borràs assegura que ja havia acordat amb Cuevillas la seva sortida de la Mesa abans de la polèmica entrevista

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que ja havia acordat amb Jaume-Alonso Cuevillas la seva sortida de la Mesa abans de la polèmica entrevista i arran de la seva abstenció en el vot delegat de l'exconseller Lluís Puig. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Borràs ha explicat que hi havia "dificultats" en els primers compassos de la legislatura i que l'abstenció de Cuevillas en la delegació de vot de Lluís Puig ja va ser un "primer escull" que va fer evident que hi podia haver alguna "turbulència". "Qualsevol petit sotrac és millor asfaltar-lo i continuar avançant", ha argumentat. Borràs també s'ha dirigit a ERC per demanar-los que respectin els acords tot assegurant que el pacte sobre la Mesa inclou acceptar les rotacions que vulgui fer cada partit.

JxCat ha decidit substituir Jaume Alonso Cuevillas per la diputada Aurora Madaula a la Mesa del Parlament després de la polèmica per les seves declaracions sobre l'aprovació de resolucions a la cambra. "Hem de deixar que ens inhabilitin sense pena ni glòria per una bestiesa?", va afirmar durant una entrevista a Vilaweb. Segons van explicar fonts del partit aquest dilluns, la decisió es va prendre després de la carta de Cuevillas, que el dilluns al matí va posar el seu càrrec a disposició de la presidenta del Parlament. Aquesta informació contrastaria amb el que ha confirmat aquest dimarts Laura Borràs.



Tot i així, Borràs ha assegurat que l'entrevista a Vilaweb, en què l'advocat es mostrava contrari a tramitar propostes de resolució sobre monarquia i autodeterminació pel risc d'inhabilitació, ha precipitat la decisió però que ja estava pactada en una conversa privada. Tot i assegurar que no se sent qüestionada per les declaracions de Cuevillas, Borràs ha defensat que la Mesa ha de tramitar propostes de resolució sobre monarquia i autodeterminació perquè al Parlament s'hi ha de poder parlar de tot. La fiscalia ha presentat una querella contra els membres independentistes de l'anterior Mesa per permetre la tramitació de propostes sobre aquestes dues qüestions.



"No em sento qüestionada per Cuevillas però alhora no admeto qüestions en el fet que vaig fer un discurs clar que enllaça amb el hem estat fent des de Junts i el nostre programa", ha afegit tot defensant una actitud de "preservar la inviolabilitat del Parlament i no permetre ingerències externes".