JxCat substitueix Cuevillas a la Mesa del Parlament per Aurora Madaula

JxCat ha decidit substituir Jaume Alonso Cuevillas per la diputada Aurora Madaula a la Mesa del Parlament després de la polèmica per les seves declaracions sobre l'aprovació de resolucions a la cambra. Segons han explicat fonts del partit, la decisió s'ha pres després de la carta de Cuevillas, que aquest matí ha posat el seu càrrec a disposició de la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Ha estat la pròpia Borràs qui ha proposat el nom de Madaula, en una decisió consensuada amb el secretari general del partit, Jordi Sánchez, i el seu president, Carles Puigdemont, i que ara haurà d'aprovar la propera executiva. Cuevillas seguirà com a diputat de JxCat. Madaula serà, doncs, la nova secretària segona de la Mesa.

Cuevillas diu que actuarà "com decideixi JxCat"

El diputat de JxCat Jaume Alonso Cuevillas ha assegurat aquest dilluns en una carta que va ser "imprudent" en l'utilitzar la paraula "bestiesa" per referir-se a declaracions simbòliques al Parlament durant una entrevista amb Vilaweb. Cuevillas ha defensat que ell és partidari de fer una "confrontació intel·ligent" però ha remarcat que aquesta és la seva "opinió personal" i que sempre actuarà "com decideixi JxCat i amb lleialtat" a la presidenta de la cambra, Laura Borràs. Cuevillas ha dit a la missiva que els seus càrrecs estan a disposició del partit i de Borràs. Les paraules de Cuevillas a Vilaweb van despertar crítiques de l'ex vicepresident del Parlament, Josep Costa.

Costa va dir que creia que si el secretari segon de la Mesa no vol assumir el risc de ser inhabilitat "no hauria d'estar a la Mesa". Costa va afirmar que defensar la sobirania del Parlament "no és cap bestiesa", afegint que ser empresonat o inhabilitat per fer-ho "és una cosa digníssima".



"No he renunciat, ni ho faré mai, a defensar els drets fonamentals de la ciutadania ni els principis democràtics dels que tota societat hauria de poder gaudir. Però com a advocat amb mentalitat estratègica, sóc partidari d'afrontar estratègicament cada batalla", ha matisat Jaume Alonso-Cuevillas a la seva carta, publicada al seu perfil de Twitter.

El secretari segon de la Mesa ha afegit que en ocasions "pot ser més convenient desobeir, i assumir-ne les conseqüències, o evitar el xoc suïcida i intentar treure profit de l'actitud antidemocràtica i demofòbica dels òrgans de l'Estat". "Davant de cada embat, actuar de la forma que més afavoreixi el nostre objectiu final", ha afegit.