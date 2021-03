Rotunda majoria independentista a la nova Mesa del Parlament

La nova Mesa del Parlament de Catalunya tindrà una rotunda majoria independentista, amb cinc del set membres. Presidida per Laura Borràs (Junts per Catalunya), que ha estat escollida en segona volta, tindrà un segon representant de Junts (Jaume Alonso-Cuevillas), dos d'ERC (Anna Caula i Ruben Wagensberg), un de la CUP (Pau Juvillà) i dos del PSC (Eva Granados i Ferran Perdret). En Comú Podem, Cs, PP i, sobretot, Vox queden fora de la Mesa. Els comuns, finalment, no han assolit cap acord ni amb ERC ni amb socialistes perquè els cedissin vots i poder comptar amb algun representant a l'organisme, mentre que el cordó sanitari contra Vox ha evitat que la ultradreta s'hi assegui. Cap dels set membres havia estat prèviament a l'organisme rector del Parlament, si bé alguns dels integrants acumulen una llarga trajectòria a la cambra, com ara Granados, Pedret i, en menor mesura, Caula. Us expliquem breument qui és qui a la nova mesa.



Amb un passat molt vinculat a l'esport, ja que entre el 2008 i el 2014 va ser entrenadora del primer equip de l'Uni Girona -el principal equip català de bàsquet femení-, Anna Caula (Girona, 1971) és des d'aquest divendres la vicepresidenta primera del Parlament. Es tracta d'una figura a l'alça en les files d'ERC, que ja acumula un notable bagatge polític. Va debutar a la cambra -i a la política institucional- després de les eleccions del 27 de setembre de 2015, quan anava de número dos per Girona de Junts pel Sí. Va tornar a ser escollida en els comicis del 21 de desembre de 2017, en aquest cas com a número tres d'ERC a la mateixa demarcació. I durant la passada legislatura va ser nomenada portaveu del grup republicà al Parlament a partir del maig del 2018. El 14-F era la número 3 d'ERC per Girona, per darrere de Teresa Jordà i Sergi Sabrià, i, per tant, afrontarà la seva tercera legislatura com a diputada.



L'altre integrant d'Esquerra a l'organisme serà Ruben Wagensberg (Barcelona, 1986), que inicia la seva segona legislatura com a diputat. Provinent de l'activisme -va ser un dels impulsors i el portaveu de la campanya "Casa nostra, casa vostra" per demanar l'acollida de refugiats-, és un dels principals exponents del sector ubicat més a l'esquerra del partit d'Oriol Junqueras, amb un discurs molt crític amb el sistema econòmic dominant i allunyat de les pulsions liberals d'altres dirigents de la formació. Wagensberg serà el secretari quart.

Els dos representants del PSC a la Mesa seran dos polítics amb una àmplia trajectòria a la cambra: Eva Granados i Ferran Pedret. Granados, que serà la vicepresidenta segona de l'òrgan rector del Parlament, és diputada des de les eleccions del 2010, el que la converteix en la integrant de la Mesa amb més anys de trajectòria al Parlament. Progressivament ha anat guanyant pes al PSC i ara mateix n'és una dirigent clau i persona de la màxima confiança tant del primer secretari i ara ministre, Miquel Iceta, com del presidenciable el 14-F, Salvador Illa. Granados, que anava de número dos per Barcelona a les eleccions, també és la viceprimera secretària del partit i en el passada legislatura era la portaveu de la formació al Parlament.

Pedret, de la seva banda, és diputat des dels comicis del 2012. Estretament vinculat al partit durant tota la seva vida, també n'és el secretari de Moviments Socials i Memòria. Els seus pares -Jordi Pedret i Lídia Santos- van ser diputats durant anys al Congrés (ell) i al Parlament (ella). Després de molts anys com a diputat i amb responsabilitats diverses en comissions i al grup parlamentari socialista, ara Pedret serà el secretari primer de la cambra.



A banda de la presidència en mans de Laura Borràs, Junts per Catalunya també té una de les secretaries -la segona- de la Mesa del Parlament, concretament a través de Jaume Alonso-Cuevillas. Després de tota una vida dedicada a l'advocacia -va ser el degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona entre el 1997 i el 2005-, el 2019 va fer el salt a la política institucional com a diputat de JxCat al Congrés i el 14-F va ser escollit diputat al Parlament. Va ser advocat de Carles Puigdemont en la causa contra l'1-O i ara mateix és un dels dirigents de Junts de màxima confiança de l'expresident de la Generalitat. El seu era un dels noms que sonava per formar part del nou Govern, en concret com a conseller de Justícia, càrrec que finalment no ocuparà.

La CUP s'estrena

La CUP s'estrenarà a la Mesa del Parlament amb la tercera secretaria, que ostentarà Pau Juvillà. Nascut a Lleida el 1973 i cap de llista de la formació en aquesta província el 14-F, té una llarga trajectòria dins l'Esquerra Independentista de Ponent i ha estat membre del secretariat nacional de la CUP. Va ser regidor a la Paeria entre 2015 i 2019, on hi va entrar com a cap de llista de la Crida per Lleida. A banda de la CUP, també milita al sindicat CGT i va ser jutjat per insubmís en el passat.



Tot i que és biòleg de formació també té una vessant com a escriptor. Ha escrit des de llibres polítics, com ara EPOCA, l'exèrcit a l'ombra (El Jonc, 2010), fins a novel·les, com la recent Assassinat al Consell Polític (Pagès Editors) o Primàries de Sang, publicada el 2019 a la mateixa editorial i feta a quatre mans amb el periodista David Marín. El seu era el nom que posava la CUP damunt la taula per presidir el Parlament. Curiosament no ha pogut assistir a la sessió constitutiva per estar en quarantena per contacte amb una persona positiva de Covid-19. Juvillà es troba immers en un procés judicial, perquè la Fiscalia li demana vuit mesos d'inhabilitació per desobediència per negar-se a retirar els llaços grocs que la Crida per Lleida tenia als seus despatxos de la Paeria durant la campanya electoral de les municipals del 2019 i que van ser denunciats per Cs.