Borràs contracta com a pèrit per la seva defensa un ultradretà condemnat per assassinat i tortura

La defensa de Laura Borràs en la causa per fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ha contractat a l'ultradretà Emilio Hellín, condemnat el 1982 a 43 anys de presó per l'assassinat de Yolanda González, una militant del Partit Socialista dels Treballadors (PST). Segons ha avançat Eldiario.es, la Fiscalia ha demanat apartar Hellín, ara conegut com Luis Enrique, com a pèrit encarregat d'un informe sobre la validesa dels correus electrònics pels quals s'acusa a la presidenta de Junts quan era la responsable de la ILC.

"Qui ha transgredit la llei i el dret d’aquesta forma no pot ser considerat com a cooperador vàlid en cap acte o efecte de la justícia", opina la Fiscalia en el seu escrit, segons el digital. Hellín, exmembre de la formació d’ultradreta Fuerza Nueva, va aprofitar un permís penitenciari per fugir a Guatemala, però va ser detingut un temps després per la Interpol i va tornar a la presó.



L'advocat de Borràs, Gonzalo Boye, ha argumentat a l’ACN que va fer aquest encàrrec a Hellín perquè considera que és el millor, i subratlla que la líder de Junts ni ho sabia. L'advocat creu que tot plegat és una "cortina de fum orquestrada pel fiscal perquè ningú es fixi en el contingut de l'informe pericial" d’Hellín. Ha afegit que l’encàrrec es va fer fa més d’un any i mig però ara ho recorren perquè no els agraden les seves conclusions. Segons ell, la feina de Hellín com a pèrit va aconseguir condemnar José Bretón per l'assassinat dels seus dos fills.

"Els dos pèrits de la causa de Laura Borràs els vam seleccionar i contractar els seus advocats, és una decisió tècnica, són els millors", ha escrit en un tuit Boye.