Boye i Van den Eynde reclamen que l'amnistia entri en vigor abans de les eleccions europees

Els advocats de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, i d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, reclamen que l'amnistia es publiqui al BOE, i que per tant entri en vigor, abans de les eleccions europees. En una entrevista a Rac1, Boye ha dit que "el que fa falta és que el Govern espanyol passi la llei i la firmi el Rei". Mentre que Van den Eynde ha insistit a Ser Catalunya que "seria molt inversemblant que la llei surti després del 9-J. S'ha de publicar immediatament", ha exigit.

Els advocats dels polítics del Procés coincideixen a afirmar que els encausats quedarien exempts quan la llei es publiqui al BOE i Boye creu que en aquest moment les persones que estan a l'estranger ja podrien tornar a l'Estat espanyol.

Boye ha volgut fugir de les "especulacions", però s'ha preguntat per què el Govern espanyol manté la llei en un "calaix". Sobre la possibilitat que Felip VI estigui de viatge i per això no pugui promulgar la llei, l'advocat ha recordat que el rei té signatura electrònica. "Algú està posant en un embolic al Rei", ha manifestat. L'advocat de Puigdemont ha apuntat que si ho retarda serà perquè els socialistes "no es volen veure perjudicats en la campanya de les europees ni en la configuració del Parlament".

El retorn dels exiliats, quan es publiqui la llei

Preguntat per a quan podrien tornar els exiliats, Boye ha expressat que en el moment que es publiqui la norma al BOE ja podrien fer-ho perquè és una "llei en vigor". Si no fos així, Boye remarca que la justícia espanyola faria un "ridícul internacional". Semblaria una república bananera", ha comentat.

Van den Eynde ha estat més prudent. "A veure què diran els jutges", s'ha preguntat, ja que considera que "interpretaran com vulguin" la llei. Ha apuntat que la "prioritat" de la justícia serà anar a Europa. "La justícia europea pot tardar entre sis mesos i un any i mig", ha advertit. "Si l'agenda la controlen ells, això pot tardar anys", ha insistit.

Només aprovar l'amnistia, els fiscals del Procés ja van traslladar al Fiscal General de l'Estat que rebutjaran amnistiar Puigdemont o Junqueras per malversació. Van den Eynde ha lamentat que els fiscals no segueixen "criteris tècnics", sinó un "biaix polític". "Ells no apliquen el dret", ha insistit.