Els Mossos d'Esquadra busquen tres homes com a autors dels cartells despectius sobre l'Alzheimer de Pasqual Maragall, que van aparèixer al voltant d'algunes seus d'ERC de Barcelona ara fa unes tres setmanes, segons ha avançat El Nacional. En els cartells es llegia el text "Fora l'Alzheimer de Barcelona", i hi havia imatges de l'exalcalde i del candidat republicà a Barcelona, el seu germà, Ernest Maragall.

La policia catalana ha confirmat aquesta informació al mitjà, després d'haver obert una investigació d'ofici sobre el fet. El cas es troba en mans de la Unitat Central de Delictes d'Odi i de Discriminació.

De moment s'han recollit imatges gravades per càmeres de les zones que mostren els tres individus a cara descoberta. Els Mossos d'Esquadra es troben a hores d'ara treballant per identificar als responsables, ja que encara no han descobert de qui es tracta, encara que les imatges siguin prou nítides. La investigació segueix en marxa, sense fruits.

La policia catalana ha accedit a les imatges de les càmeres de seguretat de les proximitats a les seus d'ERC a Barcelona on van aparèixer els cartells. En aquestes s'observa als presumptes autors amb el que presumiblement són diversos cartells.

El mitjà detalla que els investigadors de la Unitat d'Informació (UINF) de Barcelona han remès les imatges dels implicats a altres unitats, amb l'objectiu de desvetllar si pertanyen a algun partit polític o algun grupuscle, i poder així també identificar finalment els responsables. En aquest sentit, els responsables no tenen cap identificació o tret característic que els pugui vincular a cap grup o partit polític.

Una de les seus d'ERC a Barcelona afectades per l'atac. — Twitter jo

El cas s'investiga com un possible delicte d'odi contra les persones que pateixen Alzheimer. Sempre segons el mitjà, seran formalment imputats quan els Mossos ubiquin la seva identitat. L'atestat davant el jutge es completarà, i serà el professional qui decidirà si hi ha delicte o no.

Els cartells

El cartell mostrava l'exalcalde de Barcelona Pasqual Maragall, que pateix la malaltia des de fa anys, i el seu germà Ernest, alcaldable per ERC a la ciutat, sota una llegenda que deia "Fora l'Alzheimer de Barcelona". Es van penjar diversos cartells en diferents seus, tots amb la mateixa plantilla, enganxats amb cinta adhesiva.

Es van interpretar com un atac contra Ernest Maragall i la seva candidatura, utilitzant la malaltia que pateix el seu germà. L'Ajuntament de Barcelona va decidir retirar els cartells que encara hi havia pels carrers de la ciutat, mentre els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació d'ofici sobre els fets, i el candidat republicà a Barcelona també va presentar denuncia.