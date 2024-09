Cadena humana contra la Copa Amèrica a la platja del Somorrostro: "Recuperem el litoral"

Més de 200 persones s'han aplegat aquest dissabte a la platja del Somorrostro de Barcelona per protestar contra la celebració de la Copa Amèrica. La jornada lúdica i festiva preveia una banyada popular -que ha estat inicialment prohibida amb bandera vermella en un tram de 50 metres de la platja-, classe de zumba, concurs de truites i una cadena humana que ha cridat l'atenció de nombrosos banyistes i ha forçat el desplegament d'un fort dispositiu de Mossos i Guàrdia Urbana.

"La Copa Amèrica és una competició elitista que privatitza l'espai públic i ens fa fora de les platges. Si fins i tot hem de demanar perdó i permís per poder posar una tovallola", ha criticat Clara Tur, una de les portaveus de la plataforma No a la Copa Amèrica, que aplega unes 150 entitats.



⚠️ La @GUBBarcelona ha precintat la Platja del Somorrostro i ha hissat sense motiu la bandera vermella per impedir que ENS BANYEM. 🤯



L'@americascup privatitza el litoral i ens roba la platja. 🤬

Tothom al Somorrostro! 🏃🏽‍♀️

RECUPEREM EL LITORAL! 💥 pic.twitter.com/KRwoXhAUXY — No a la Copa Amèrica 2024 (@NoCopaAmerica) September 7, 2024

"Ara resulta que avui no ens podem banyar en aquest espai de la platja per ordres superiors", ha etzibat Tur. "És un exemple més de la privatització absolutament incomprensible de l'espai públic. Tenim una 'fan zone' i un 'hospitality' absolutament buits i molta més gent protestant aquí a la platja", ha continuat.

"Al final, hem vist com des de l'Ajuntament s'ha regalat un espai públic per crear un club privat i fer negocis, una llotja del Bernabéu versió Barcelona i de platja", ha afegit Albert València, també portaveu de la plataforma, que aglutina prop de 150 entitats veïnals, culturals i socials de la capital catalana.

"Hi ha indiferència total cap a una Copa Amèrica que no té res a veure amb casa nostra. Són equips multimilionaris estrangers que han aterrat com un ovni a la ciutat només per l'interès de certes elits", ha manifestat València. "I amb unes promeses de visitants i de generació de riquesa totalment falses. No hi ha cap interès ni cap públic", ha reblat el portaveu de la plataforma.



L'entitat recorda que les institucions han "regat" la competició de vela amb més de 70 milions d'ajudes públiques. "Cal una rendició de comptes a posteriori per explicar on han anat els nostres diners", ha reclamat Tur.

Bandera vermella i fort desplegament policial

La jornada de lúdica i de protesta d'aquest dissabte ha començat pels voltants de les 10.00 hores en un extrem de la platja del Somorrostro, a tocar del Port Olímpic. Desenes de persones s'han apropat a la zona han desplegat tovalloles, para-sols, banderoles contra la Copa Amèrica i pancartes amb lemes com "Recuperem el litoral. Enfonsem la Copa Amèrica", "No més festa de l'elit. El turisme té un límit" o "Menys brunch i més barri".

Un fort desplegament de la Guàrdia Urbana i furgonetes dels Mossos d'Esquadra ha vigilat de prop la protesta, s'han instal·lat tanques per impedir el bany en un tram d'uns 50 metres i s'ha hissat una bandera vermella a la zona. Diverses persones han fet cas omís a la prohibició, s'han trencat les cintes de la policia i s'han banyat sense més conseqüències. A migdia, la protesta s'ha fet més sorollosa amb una cadena humana que s'ha desplegat per gran part de la platja del Somorrostro fins a tocar la de la Barceloneta.