L'altra cara de la Copa América: problemes d'accés pels veïns, saturació del front marí i encariment de l'habitatge

La Copa Amèrica de vela arriba en ple debat sobre els límits del turisme de masses a Barcelona i en un moment en què associacions veïnals i moviments pel dret a l'habitatge -de desenes de ciutats espanyoles i europees- estan posant damunt de la taula posicions a favor decreixement turístic. De fet, la competició nàutica ha estat molt criticada per residents i entitats del barri de la Barceloneta, que denuncien la privatització d'espai públic, la saturació del front marí i l'especulació i encariment dels pisos de l'entorn del Port de Barcelona: l'altra cara d'un marcoesdeveniment elitista i opac.

Poc després de saber-se que Barcelona acolliria la Copa Amèrica, el veïnat dels diversos barris afectats i moviments socials van crear la plataforma No a la Copa Amèrica amb la intenció d'organitzar-se i formar un front comú per denunciar els impactes negatius del macroesdeveniment. La formen un centenar d'entitats veïnals, com Barceloneta diu Prou, la Plataforma en Defensa de la Barceloneta, l'Associació de Veïns l'Òstia, Associació de Veïns del Gòtic o l'Associació de Barris pel Decreixement Turístic, entre d'altres. En els mesos previs a l'inici de la competició han realitzat diferents actes de protesta, com ocupar la botiga de la Copa Amèrica, situada al Moll de les Drassanes.

⛵💰 Diuen que és un esdeveniment popular, però en realitat és una festa elitista per a pijos.



📽️ En aquest vídeo t'expliquem de què va això de la Copa Amèrica. 🤔#NoALaCopaAmèrica ❌🏆💸 pic.twitter.com/mRNa8Wjy3e — No a la Copa Amèrica 2024 (@NoCopaAmerica) August 8, 2024

A banda de criticar l'ocupació d'espai públic durant dos mesos de la Barceloneta i el Gòtic, No a la Copa Amèrica qüestiona els beneficis econòmics d'aquest macroesdeveniment: "aniran a parar al sector privat", denuncia Esther Jorquera, veïna de la Barceloneta i portaveu de la plataforma. També alerta que hi ha pisos amb lloguers de fins a 25.000 euros al mes. Cal recordar que l'esdeveniment està patrocinat per la marca de moda de luxe Louis Vuitton, que a finals de maig va protagonitzar la polèmica desfilada al Park Güell, que va tancar durant dos dies, entorpint que els nens anessin a l'escola Baldiri amb normalitat i destrossant part del patrimoni arquitectònic del parc.

Problemes d'accés i privatització de l'espai públic

Un dels impactes negatius més visibles de la Copa Amèrica és l'ocupació d'espai públic. És el cas, per exemple, de la zona del Village, al Moll de la Fusta de Barcelona, que ocupa uns 25.000 metres quadrats. És un espai obert al públic, amb botigues dels patrocinadors de la Copa Amèrica. La plataforma també denuncia l'ocupació de la platja del Bogatell o a la plaça del Mar de la Barceloneta. A més, al costat del Moll de la Marina, s'ha instal·lat un edifici per veure la competició. En aquest cas, per poder accedir-hi cal pagar una entrada que va del 500 als 1.100 euros al dia.



‼️ Diran que és democràtica, popular i accessible.



Però l'entrada per contemplar la competició a l'AC37 Club instal·lat en terrenys públics al Port Olímpic costa entre 500 i 1.100€ PER DIA. 🤯



Sí, la Copa Amèrica Louis Vuitton és un 'tardeo' per pijos durant dos mesos. 🤬 https://t.co/kMOb2HoGNY pic.twitter.com/odCRhIJikq — No a la Copa Amèrica 2024 (@NoCopaAmerica) August 20, 2024

La festa major del barri de la Barceloneta també s'ha vist afectada, ja que enguany només durarà 5 dies i no les dues setmanes habituals. A més, tampoc s'instal·larà la fira d'atraccions al Port Vell, una tradició de més de 50 anys d'antiguitat. Com a solució, l'Ajuntament ha inclòs algunes activitats a la programació de la Regata Cultural.

A més, cal recordar que l'organització de la Setmana del Llibre en Català de Barcelona s'ha vist obligada a canviar d'ubicació i dates la 42a edició de l'esdeveniment cultural per la Copa Amèrica de vela. El nou lloc serà el passeig Lluís Companys, en lloc del Moll de la Fusta escenari habitual de la cita, i les noves dates seran del 20 al 29 de setembre coincidint amb les festes de la Mercè. La fira se celebrava tradicionalment al voltant de la diada de l'11 de setembre.



A aquest malestar, se suma el fet que els veïns s'han hagut d'acreditar per accedir a casa seva durant la celebració de la Copa Amèrica. L'accés amb vehicle privat podrà quedar restringit, en determinades hores i espais, en funció de l'afluència de públic, excepte les motocicletes.



Encariment de l'habitatge

Una de les conseqüències més dramàtiques de l'esdeveniment és l'encariment de l'habitatge en una zona (i ciutat) on el mercat del lloguer ja està molt tensionat. Cal recordar que el preu mitjà dels nous contractes de lloguer signats a Barcelona durant el primer trimestre de l'any es va situar en els 1.193,41 euros.

Fa gairebé un any, la plataforma alertava d'una "allau" de demanda per comprar pisos a la Barceloneta. Només cal entrar a un portal de pisos de lloguer per veure preus desorbitats per un pis a primera línia de mar: demanen fins a 16.000 o 25.000 euros al mes. Cal recordar que la Barceloneta és un dels barris de Barcelona más afectats pel turisme de masses, que ha expulsat gent local.

La plataforma, formada per gent del barri, assegura que molts veïns han rebut trucades d'agents immobiliaris i especuladors que volien comprar els seus habitatges per treure profit de l'esdeveniment.



On van a parar els beneficis de l'esdeveniment?

Finalment, l'opacitat i manca de transparència de les dades relacionades amb l'esdeveniment, és una de les principals preocupacions de la plataforma. Les autoritats de la ciutat asseguren que l'esdeveniment aporti uns beneficis de fins a 1.000 milions d'euros a l'economia local. Però els crítics qüestionen on aniran a parar aquests ingressos. Afirmen que l'esdeveniment només beneficiarà la indústria del turisme i el sector privat.



En declaracions a Públic, Eugeni Osácar, director d'investigació del CETT, el centre universitari de referència de la Universitat de Barcelona (UB), va alertar que "els informes sobre els beneficis són poc rigorosos, difícil de calcular i amb molt d'interès a inflar les dades ". En el cas de València, Osácar precisa que "l'especulació immobiliària va superar qualsevol intent de crear un projecte transformador de la ciutat". Cal recordar que València va rebutjar ser l'amfitriona de l'esdeveniment després del forat econòmic que va deixar-hi l'edició del 2010 i que encara s'arrossega.



Vaga dels treballadors del Port Olímpic

Coincidint amb la Copa Amèrica, CCOO de Catalunya ha convocat una vaga al Port Olímpic després que l'acte de mediació amb l'empresa publicoprivada Barcelona Serveis Municipals (B:SM) hagi acabat sense acord. El sindicat denuncia que s'ha negat a equiparar els mariners a la categoria del conveni que s'ajusta més a les funcions que porten a terme en base a la seva formació i maneig de la maquinària.

CCOO de Catalunya es queixa també de les "pràctiques antisindicals" de l'empresa i denuncia que fins i tot ha acomiadat un delegat del sindicat i ha obert expedients a treballadors per haver participat en una protesta.