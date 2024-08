Barcelona arrenca la 37a edició de la Copa Amèrica: tot el que has de saber sobre l'esdeveniment nàutic

Barcelona enllesteix els darrers preparatius per donar el tret de sortida aquest dijous a la Copa Amèrica, una competició de vela internacional que ha revifat la lluita veïnal contra els grans esdeveniments esportius a una ciutat cada vegada més saturada pel turisme. Diversos barris afectats i moviments socials han denunciat en vàries ocasions l'"allau" de demanda per comprar pisos a la Barceloneta en els darrers anys, l'obertura de negocis de luxe, l'ocupació d'espais i equipaments públics i un encariment generalitzat.

Malgrat l'oposició veïnal, la Copa Amèrica tindrà un fort impacte a la ciutat, tant econòmic com social i cultural. Segons ha explicat l'organització de la competició, America's Cup Event Barcelona (ACE), el Race Village del Moll de la Fusta serà l'espai neuràlgic per seguir l'esdeveniment i tindrà aforament per a 9.500 persones. L'espai obrirà dijous per als quatre dies de la Regata Preliminar, i posteriorment reobrirà a partir del 29 d'agost, quan ja estarà operatiu de forma permanent fins a finals d'octubre.

Quan comença la competició i quants equips hi ha?

Dijous serà el primer cop en què es podran veure junts els sis equips que es disputen el trofeu: el Defensor, Emirates Team New Zealand, i els Desafiadors INEOS Britannia, Alinghi Red Bull Racing, Luna Rossa Prada Pirelli, New York Yacht Club American Magic i Orient Express Racing Team. Aquest dijous serà el primer dia de la inauguració, però la competició oficial no començarà fins al setembre.

Punts per gaudir de la competició i horaris

Les regates es disputaran entre les 14:00 i les 16:00 hores (sempre en funció de les condicions climatològiques del dia), i es podran seguir des de les platges de la ciutat. El gran espai de trobada, però, serà el Race Village del Moll de la Fusta, que s'ha dissenyat com a gran punt neuràlgic per viure la competició des d'unes grans pantalles i comptarà amb una superfície d'uns 25.000 metres quadrats.

A banda del Race Village, a la zona de platges hi haurà "Fan Zones" a la plaça del Mar i als entorns del Bogatell. En els tres casos hi ha grans pantalles que permeten seguir la regata amb una realització televisiva que permet entent què està passant.

A més, però, també es podrà veure en directe des d'atalaies com el dic de recer del Port Olímpic, així com la plaça Rosa dels Vents i el nou passeig del Trenca Ones, que seran miradors ciutadans, sobretot per veure les sortides i arribades de les regates. Tots els espais que entraran en servei dijous són oberts a la ciutadania i gratuïts, tot i que hi haurà un control d'aforament per seguretat i es podrà tancar l'accés en cas d'acumulació excessiva de gent.

Oferta gastronòmica

L'oferta gastronòmica que s'hi oferirà posarà el focus en la cuina catalana, i comptarà amb restaurants de renom, que aniran alternant-se setmanalment. Prop de 40 restaurants oferiran al llarg de l'esdeveniment oferta gastronòmica. A més a més, hi haurà una zona de brases amb peix fresc de la Confraria de pescadors de Barcelona i carn i verdures del mercat de la Barceloneta.

En transport públic, a peu o en bicicleta

Un dels punts clau té a veure amb la gestió de la mobilitat a la zona i a la Barceloneta. L'Ajuntament de Barcelona recomana arribar fins a les diferents zones de visualització de la Copa Amèrica a través del transport públic, a peu o en bicicleta. El Pla de Mobilitat que s'ha desenvolupat preveu que els veïns de la Barceloneta, així com els treballadors de l'àmbit tinguin sempre accés en tot moment.

De fet, ja hi ha acreditats 11.000 vehicles de persones que viuen o treballen la Barceloneta o disposen d'una plaça d'aparcament al barri en àrea verda o aparcament públic o privat per moure's durant la Copa Amèrica, ja que l'accés amb vehicle privat podrà quedar restringit, en determinades hores i espais, en funció de l'afluència de públic, excepte les motocicletes. Els serveis, entre els quals s'inclouen els vehicles d'emergència, el transport públic, els taxis i VTCs, a més dels vehicles de distribució urbana de mercaderies, també podran desplaçar-se per la zona sense necessitat d'acreditació.

Reforç al transport públic

TMB reforçarà el servei de la línia 4, la línia groga, durant els caps de setmana i els dies de màxima afluència per les competicions o actes programats. Circularà fins a un 20% més de trens, que incrementaran l'oferta respecte del servei habitual a la línia 4 en laborable i en cap de setmana.

Les parades de metro més properes per accedir a la zona són les de Barceloneta, Ciutadella / Vila Olímpica, Bogatell i Llacuna (L4); Drassanes (L3), i Marina (L1). En tot cas s'aconsella als usuaris que segueixin les indicacions dels empleats i dels sistemes de megafonia i senyalització.

Pel que fa al servei regular d'autobús, TMB reforçarà el servei de les principals línies que arriben a l'àmbit de la celebració que són les següents: D20, H16, V15, V19, V21, V23, V25, V27 i 47. Els reforços s'aplicaran durant les hores punta de l'esdeveniment els mateixos dies que el reforç de l'L4, els caps de setmana i els dies de màxima afluència per competicions o actes programats, en funció de la demanda que es pugui produir.



Actes culturals

Quan hi hagi regates, el Race Village rebrà cada dia a l'escenari principal els regatistes, amb un espectacle dirigit a apropar els equips i els aficionats. En aquest mateix escenari també s'hi programarà activitat cultural i artística. Concretament, l'Ajuntament de Barcelona oferirà a partir del dia 30 d'agost una programació cultural i actuacions musicals a l'escenari principal.