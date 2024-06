La Setmana del Llibre en Català canvia d'ubicació i dates per la Copa Amèrica 

L'organització de la Setmana del Llibre en Català de Barcelona s'ha vist obligada a canviar d'ubicació i dates la 42a edició de l'esdeveniment cultural per la Copa Amèrica de vela. El nou lloc serà el passeig Lluís Companys, en lloc del Moll de la Fusta escenari habitual de la cita, i les noves dates seran del 20 al 29 de setembre coincidint amb les festes de la Mercè. La fira se celebrava tradicionalment al voltant de la diada de l'11 de setembre.

El festival acollirà activitats per a tots els públics amb presentacions, recitals i concerts, a banda de converses amb escriptors estatals i internacionals i signatures de llibres. Hi participaran més de 280 expositors entre segells editorials, llibreries i institucions. La imatge del cartell de l'edició d'aquest any l'ha creat l'il·lustrador de Malgrat de Mar Adrià Ferrer Marquès, més conegut com El Marquès.

La imatge de l'artista remet a les dues novetats de la 42a edició: l'espai urbà del passeig Lluís Companys, amb l'Arc de Triomf com a icona, i la situació festiva de les festes de La Mercè, amb un gran castell de focs format per llibres.

Afectacions al trànsit

Aquests dies s'ha generat molta polèmica al voltant de la Copa Amèrica de vela per les restriccions al trànsit de vehicles privats al barri de la Barceloneta, ja que els veïns del barri hauran de demanar acreditacions per poder entrar a casa seva.

Tot i els 39 dies amb competicions, bona part del front litoral de la ciutat (de la Barceloneta al Fòrum) tindrà esdeveniments vinculats a l'esdeveniment i zones d'estada per als fans amb activitats o pantalles gegants. Es preveu que l'assistència més gran es produeixi a l'octubre, durant les finals de la competició. S'intentarà evitar que hi hagi competició per la Diada de l'11 de setembre i del 20 al 24 de setembre, Festes de la Mercè.

⛔ Prohibicions d'accés.

🎡 Restriccions a la Festa Major.

🚸 Massificació de carrers i platges.

📈 Lloguers pels núvols.



📸 Ahir desenes de veïns i veïnes de la Barceloneta informant-se sobre els efectes de la #CopaAmèrica i amb ganes d'organitzar-se per oposar-s'hi.

💪🏽❌🏆💸 https://t.co/XtcyC8nVNi pic.twitter.com/zlcdqDJaSM — No a la Copa Amèrica 2024 (@NoCopaAmerica) June 16, 2024

Els equips participants a la Copa Amèrica de vela tindran la seva base al Port Vell, on s'habilitaran diverses zones per seguir les regates, a més d'un village al Moll de la Fusta amb accés gratuït. El nou Port Olímpic també acollirà visitants, obrint aquest estiu després d'una profunda transformació.