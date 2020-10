La caiguda del preu del raïm també situa al límit la vinya valenciana en zones icòniques com la plana d'Utiel

Les dificultats que travessa el sector vitivinícola no és exclusiu als Països Catalans de territoris del Principat com el Penedès, la Conca de Barberà o la Terra Alta, entre altres. Al País Valencià la crisi del sector també impacta amb força. Fins al punt que alguns es comencen a fer una pregunta: les immenses extensions de vinya de les comarques de la plana d’Utiel podrien estar en perill? És un dels paisatges valencians més característics, però és obvi que amb la postal no n’hi ha prou i que sense una producció sostenible els cultius s’aniran abandonant. Qualsevol pensaria, però, que aquesta producció vinícola, la més important del País Valencià, i protegida per la Denominació d’Origen Utiel Requena no poden estar en perill. Res més lluny de la veritat.

La Unió de Llauradors alerta que la campanya de verema ha començat sense uns preus fixats prèviament, tal com és habitual, i que les bodegues que sí que han ofert uns preus, aquests són equiparables al que es pagava el 1976, una referència que temen que es generalitze. En una situació, a més, de caiguda de la collita, que podria reduir-se fins al 20% al conjunt del País Valencià, si bé amb fortes diferències per zones.

"Les grans bodegues estan avisant als productors que enguany no van a comprar el raïm com a forma de pressionar per abaixar el preu"

"La situació no té cap lògica, no pot ser que baixe la collita i els preus al mateix temps – explica Luis Javier Navarro, responsable de vinya de la Unió de Llauradors-, però les grans bodegues estan avisant als productors que enguany no van a comprar el raïm com a forma de pressionar per abaixar el preu, perquè ací el 95% de la collita és per aquestes empreses". Malgrat que encara no hi ha preus fixats –un fet que incompliria la legalitat-, Navarro es basa en les primeres ofertes de les bodegues i també en l’experiència de la DO Ribera del Duero, on els preus han caigut entre el 40 i el 50% i "a la Rioja ha anat similar".

Una llei inaplicada

L’any 2013 va aprovar-se la Llei de la Cadena Agroalimentària, que en principi prohibeix la compra dels productes agraris sota preu de cost i que es puguen iniciar les campanyes de collita sense uns preus fixats. Ara, des de la Unió de Llauradors es denuncia que l’Agència d’Información i Control Alimentaris (AICA), depenent del ministeri d’Agricultura no està fent aplicar la llei i no s’explica perquè no investiga la compra de raïm sense preu fixat per part de les bodegues privades.

"No entenem per què serveix aquesta llei si no s’aplica», continua Navarro, i avisa que en alguns casos, els contractes signats inclouen una clàusula que «especifica que el preu pagat està per sobre dels costos, una condició molt perversa, perquè pot influir en els preus de l’any següent".

Des del ministeri d’Agricultura es limiten a aconsellar que "els viticultors denuncien les irregularitats, si n’hi ha». Per la seua banda, des de l’Organització Interprofessional del Vi d’Espanya (OIVE), que agrupa tots els professionals del sector, des de camperols a bodegues o les distribuïdores, reconeixen que «estem vivint una situació molt complicada pels efectes de la pandèmia al sector del vi espanyol, d’ací les possibles tensions que s’estan generant en algunes zones vitivinícoles". També recorden que "al febrer d’enguany, el Govern espanyol va modificar la Llei de la Cadena Alimentària especificant, entre altres aspectes, que els preus dels productes agroalimentaris han de cobrir els costos de producció», i en conseqüència animen a «exigir el compliment de la llei i denunciar-ho quan s’infringisca".

Però per altra banda, dins del sector es reconeix la dificultat d’aplicar de forma sistemàtica la Llei de la Cadena Agroalimentària, ja que els costos són individuals, i a més molta venda es fa directament a cooperatives, que són empreses privades que reparteixen beneficis i no estan obligades a fixar preus.



Des dels sindicats agraris s’alerta que la situació és "insostenible" i que ja estan discutint propostes de mobilització. "Farem el que faça falta", avisen des de la Unió de Llauradors.

Sols davant la Covid

La pandèmia ha estat un dels altres motius de preocupació dels viticultors. Fins ara, la verema no ha generat grans brots de Covid, tal com va passar en la recol·lecta de fruita aquest estiu a Aragó i Lleida. Des dels llauradors es posa l’accent en l’esforç particular fet per garantir les mesures higièniques necessàries però, de nou, denuncien el desinterès i l’oblit per part del ministeri.

"Van prometre molt, però a l’hora de la veritat no han fet res –es queixa Navarro-, les seues mesures han estat ineficaces per manca de recursos". Des del sindicat es denuncia que el ministeri no ha aportat fons propis per millorar la prevenció –com sí que hauria fet França-, i que s’ha limitat a redistribuir els fons europeus del Programa de Suport al Sector Vitivinícola Español (PASVE, en les sigles en castellà) amb els que ja hi comptava.