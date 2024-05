La candidatura Ahora Andalucía presenta a Barcelona la proposta per les europees

La plataforma electoral Ahora Andalucía s'ha presentat a Catalunya, a la Nau Bostik del barri de Sant Andreu de Barcelona, amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu. La candidatura andalusista, que es presenta als comicis europeus i està encapçalada pel professor d'Història a la Universitat Pompeu Fabra, Javier García Fernández, va voler realitzar el seu primer acte oficial de campanya a Barcelona recordant que a Catalunya encara hi ha una nombrosa comunitat andalusa, i que en unes eleccions europees amb circumscripció única el vot de la diàspora és tan important com els dels andalusos i andaluses residents a Andalusia.

Posant especial èmfasi en la memòria i el present de les migracions andaluses a Catalunya, Javier García va estar acompanyat en l'acte del passat diumenge 26 de maig per Soledad Castillero, antropòloga social i membre de l'Institut de Migracions de la Universitat de Granada, Pedro Luna, activista veïnal de d'Hospitalet, Manuela Pérez, activista del moviment feminista de Barcelona i Manuel Leonés, activista de la memòria històrica.

Soledad Castillero va presentar l'acte recordant que tot just acabava d'arribar a Barcelona procedent d'un seminari sobre migracions i món rural de la Universitat de Calàbria. En aquest sentit va voler remarcar que es va trobar al seminari amb una gran presència d'investigadors andalusos però que tot i així els joves universitaris d'Andalusia havien d'emigrar per poder exercir les seves professions.

El primer míting va anar a càrrec de Pedro Luna, que va voler exposar les raons per les quals tenia sentit ser andalusista a Catalunya. Rememorant l'arribada de gairebé 900.000 andalusos a Catalunya als anys 60 i 70, Luna va recordar que prop de 2.000.000 d'andalusos i andaluses han emigrat a diferents indrets de l'Estat Espanyol i d'arreu del món des que van començar les migracions andaluses. Es per això que Pedro Luna va afirmar que Andalusia no es podia entendre sense la seva diàspora i que els emigrants andalusos tenien dos milions de raons per ser andalusistes.

Manuela Pérez va relacionar el seu andalusisme amb les lluites del moviment feminista i amb la memòria invisibilitzada de les dones andaluses. "Les dones andaluses no volem tornar a ser el que vam ser" va afirmar Manuela Pérez parafrasejant la lletra de l'himne d'Andalusia, afirmant que l'andalusisme polític havia de ser ecofeminista si volia representar els sectors populars andalusos organitzats al voltant de l'activisme climàtic i de gènere.

Per la seva part, Manuel Leonés va criticar durament al president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, per la seva responsabilitat en les retallades socials a la sanitat pública andalusa que han provocat l'emigració de milers de joves sanitaris andalusos a Catalunya i altres territoris. Leonés va fer una analogia de les migracions actuals amb les de fa mig segle tot recordant que hi havia un rerefons comú, que no era cap altre que la necessitat permanent del poble andalús d'haver d'emigrar fora de la seva terra.

El cap de llista Javier García. — Ahora Andalucía

El cap de llista Javier García Fernández va començar la serva intervenció expressant la seva satisfacció per la celebració de l'acte a Barcelona. El candidat va recordar que ell mateix també era un emigrant andalús a Catalunya i que la seva candidatura era la de tots els andalusos i andaluses. Així mateix, va tenir un especial record als emigrants andalusos a Europa, treballadors de les indústries d'Alemanya o França als anys 70 i avui dia personal qualificat a ciutats com Berlin o Londres. Europa també l'han fet els emigrants andalusos va afirmar Javier García enllacant amb la necessitat de disposar d'una veu pròpia andalusa al Parlament Europeu.

Després de l'acte electoral va arribar l'hora de les actuacions musicals amb artistes de l'emergent escena musical andalusa com Andrea Santalusia, The Gardener, així com el DJ de Barcelona TT URI.