Canvis legislatius i reforç judicial: la recepta de Barcelona contra els lladres multireincidents

L'Ajuntament de Barcelona ha proposat aquest dimecres que es modifiqui la legislació i es reforcin els jutjats de la capital catalana per tal de lluitar amb més eficàcia contra els lladres multireincidents. La comissió d'estudi per afrontar la multireincidència delictiva ha aprovat un document de conclusions amb les aportacions de Junts, PSC, PP i ERC, per bé que els republicans l'han criticat.

Entre les propostes concretes, hi ha la modificació del Codi Penal per castigar la reincidència, actualment molt complicat. També canviar les lleis processals per agilitzar l'enjudiciament i reforçar els jutjats perquè no hi hagi demores. D'aquesta manera, assegura el document, s'aprofitarà la "bona" feina policial en la detenció dels lladres. El president de la comissió, Jordi Martí (TriasxBCN), ha celebrat el pas endavant "important".

En la multireincidència el tipus penal que més influeix són el furt i els robatoris amb violència i intimidació. Es constata que s'incrementa any rere any el nombre de persones detingudes i posades a disposició de la justícia per part dels diferents cossos de seguretat. "La bona tasca policial no es tradueix en un descens del fenomen", sinó al contrari, sosté el document.

El document exposa uns elements que -diu- poden comportar una sensació d'impunitat davant del delicte entre la ciutadania. Els partits coincideixen en el fet que aquesta no és una problemàtica estatalment, sinó que en determinades ciutats, especialment en el cas de Barcelona. Apunten que el fenomen de la multireincidència té una especial afectació tant en nombre de casos com en impacte social.

Eix legislatiu, administratiu i social

En les sessions dutes a terme en aquests darrers mesos hi ha hagut també unanimitat en el fet que la problemàtica de la multireincidència no es podrà resoldre amb un sol enfocament. Les solucions seran integrals i hauran de tenir diversos eixos d'actuacions: legislatiu, administratiu i social, defensen.

A banda dels dos primers casos, en l'eix social els partits consideren que cal avançar en el desplegament de mesures alternatives, mecanismes de justícia restaurativa i altres recursos de suport. L'objectiu ha de ser donar resposta a la situació de persones concretes que puguin cometre actes delictius lleus vinculats a la seva situació de risc o de vulnerabilitat.

Diferències entre partits

En la cinquena i última sessió de la comissió, el regidor dels comuns Marc Serra ha dit que les conclusions semblen ja escrites des del principi. Per això, considera que "no calia" fer la comissió. Per la seva part, tot i aportar propostes, ERC ha considerat un "fracàs" la comissió: apunta que fa propostes, com la modificació del Codi Penal, contra l'opinió majoritària dels experts que hi han comparegut. El PP s'ha preguntat per què altres ciutats espanyoles amb la mateixa legislació i el mateix sistema judicial no tenen tanta reincidència.