Els advocats de Barcelona se sumen a l'alarmisme amb la multireincidència: proposen endurir penes per robar mòbils

El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) se suma a l'onada alarmista sobre la multireincidència que lideren diversos sectors i partits polítics concrets. Proposa que el Congrés de Diputats reformi el Codi Penal perquè les penes per furtar telèfons mòbils siguin més dures. En l'acte de presentació de la proposta hi ha intervingut l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que l'ha aplaudit: defensa que els multireincidents han de deixar de "riure's de la policia i la justícia".

Consideren que robar mòbils comporta molts més perjudicis que la simple substitució de l'aparell, ja que conté molts documents privats o contrasenyes que poden provocar molts problemes a la vida diària d'una persona. D'altra banda, també proposen que les ocupacions delinqüencials es puguin desallotjar cautelarment per la policia en 48 hores, si ho ordena el jutjat. Les diverses propostes de reforma han estat lliurades per l'ICAB a la Delegació del Govern espanyol a Catalunya.

Actualment, els furts de menys de 400 euros es consideren delictes lleus, però hi ha nou excepcions. Els advocats proposen una desena excepció que inclouria els dispositius electrònics o tecnològics, en considerar que el mòbil. Això faria que el delicte passés de lleu a menys greu, i ja es podria imposar una pena de presó d'un a tres anys i així imposar també presó preventiva, a l'espera de judici i sentència.

A més, també es proposa eliminar el mínim de 400 euros que han de sumar els tres antecedents previs per agreujar el delicte lleu de furt. Aquest incís es va incloure en l'última reforma del Codi Penal, però s'ha comprovat que complica l'aplicació de l'agreujant per reincidència: asseguren que molts jutjats no posen l'import de l'objecte sostret o els judicis triguen tant que encara no s'han aconseguit els antecedents.

Pel que fa a l'ocupació delinqüencial d'habitatges, es proposa una reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal que consideri els delictes de violació de domicili i usurpació de béns immobles com a delictes de consumació permanent. Això implicaria que el delicte es prolonga en el temps mentre es mantingui l'ocupació, i permetria aplicar el principi de delicte flagrant i dictar mesures cautelars com la devolució de l'immoble al legítim propietari.

Collboni també s'hi afegeix

L'alcalde de Barcelona ha dit que aquesta qüestió és una de les que més el preocupa des de fa anys. I que n'ha parlat amb el govern espanyol i el català, a més de la judicatura i la fiscalia. Tot i admetent que la reforma legal va més enllà de les competències municipals, ha dit que és un tema que preocupa als ciutadans i ha volgut parlar "clar": "És un clam".

📢 L’advocacia de Barcelona presenta en un acte amb el degà de l’@ICABarcelona, @JesusFamilex; i l’alcalde de @bcn_ajuntament, @jaumecollboni, les noves propostes legislatives per fer front a la multireincidència i la okupació delinqüencial. pic.twitter.com/B871iYLO0V — ICAB · Advocacia Barcelona (@ICABarcelona) March 5, 2024

El batlle veu com un "despropòsit" que, mentre els cossos policials augmenten les plantilles i fan més detencions que mai, alguns acumulin desenes de detencions sense pràcticament cap penalitat. Així, també ha reclamat més jutjats per a la ciutat, com aquest dilluns va fer també la jutgessa degana de Barcelona, Cristina Ferando. Collboni considera que aquesta reforma també protegiria la ciutadania vulnerable, més afectada per certa delinqüència.