Així són les preses a Catalunya: de 42 anys, nacionalitat espanyola i condemnada per robatori o tràfic de drogues

La dona reclusa en un centre penitenciari de Catalunya és majoritàriament de nacionalitat espanyola, té 42 anys de mitjana, passa uns cinc anys a la presó i compleix condemna per robatori o tràfic de drogues. Aquest és el seu perfil en un àmbit dels serveis penitenciaris que continua sent majoritàriament masculí. La població reclusa total és de 8.042 persones, de les quals 7.579 són homes i 463 dones, el 6,2% de la població interna.

Segons recull la Generalitat, les dones estrangeres són prop del 45% de les internes, i majoritàriament entren a la presó per tràfic de drogues. Dues de cada tres internes són víctimes de violència masclista, sis de cada deu presenten problemes de salut mental, i vuit de cada deu són mares. La taxa de reincidència de les dones és d'un 20%, molt similar a la dels homes, que és d'un 21,2%.

Els centres penitenciaris amb presència de dones de Catalunya disposen des de 2018 del primer programa de tractament amb visió de gènere. A partir de grups molt reduïts, els equips de tractament proporcionen a les dones eines per a l'apoderament femení o pautes positives de salut sexual, segons detalla la Generalitat.

El relleu de Wad-Ras

El Govern ha fet públiques aquestes dades coincidint amb l'anunci que preveu licitar el projecte de construcció de la nova presó de dones el 2024, que ha de rellevar Wad-Ras. El Consell Executiu preveu aprovar dimarts que ve el Programa d'encàrrecs d'actuacions (PEA) i reservarà 90 milions per construir-la. Es preveu iniciar les obres 2026 i inaugurar el nou centre de la Zona Franca durant el 2029.

Wad-Ras és el centre més antic de Catalunya i aquest 2023 ha fet 40 anys, però l'edifici és del 1915 i ha quedat petit i antiquat. El nou equipament en quadruplicarà la superfície -amb 50.000 metres quadrats, tindrà espais adequats per mares i menors que visquin al centre, i també de visita i espera. S'incorporaran espais verds a l'aire lliure, horts terapèutics, un sistema de reciclatge i l'entrada de llum natural. També serà una presó amb sistemes de seguretat menys invasius.

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha fet l'anunci en l'acte de commemoració de l'aniversari de Wad-ras: ha detallat que la futura presó tindrà capacitat per a 500 recluses i es construirà amb visió de gènere. "El nou centre de dones és el proper gran equipament del sistema penitenciari català. El primer construït amb perspectiva de gènere, modern, funcional i al servei de les necessitats de les persones internes i de les professionals", ha reivindicat.

Doble presó

Wad Ras funciona com a presó de dones preventives, on actualment hi viuen 107 internes en règim de vida ordinari: 7 conviuen a l'únic departament de mares que hi ha a tot Catalunya amb 8 fills menors de tres anys. D'altra banda, també funciona com a centre obert, on 384 persones compleixen condemna en regim obert. En total, al centre hi ha 491 persones internes. Disposa d'una llar d'infants amb una educadora i una auxiliar (una interna de règim obert) per als nens que són molt petits o que encara no han estat inscrits a l'escola bressol del barri.