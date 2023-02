14 presos van suïcidar-se a Catalunya durant el 2022, xifra rècord des que es tenen registres

14 presos es van suïcidar durant el 2022 a Catalunya, la xifra més alta des que se'n tenen registres. Segons les dades del Departament de Justícia, en total van morir l'any passat 39 persones sota custòdia penitenciària, el que suposa un 34% més que un any enrere -n'hi va haver 29-, però per sota de les 42 del 2020. Per a Observa, l'associació pel monitoratge del sistema penal, les xifres són preocupants. L'entitat posa el focus especialment en el creixement dels suïcidis, un fet que vincula a la greu situació de salut mental que experimenten nombrosos interns, com denunciava un informe recent de Justícia i Pau.



Pel que fa al lloc de la mort, 25 van morir a la presó, vuit a l'hospital, quatre amb la família, un en un lloc desconegut i un altre en un centre sociosanitari. El Departament de Justícia recorda que la població penitenciària té una prevalença molt més gran de malalties orgàniques, problemes de salut mental i drogoaddiccions que la població general.

Per la seva part, l'associació Observa considera molt preocupants aquestes xifres i creu que els dona la raó sobre la crítica a l'atenció a la salut mental de molts interns per part dels centres penitenciaris. Per això, demana un pla de xoc als departaments de Justícia, Salut i Drets Socials per afrontar el fenomen.

"Aquests suïcidis són en gran part conseqüència de l'alta presència de persones amb patiments i problemàtiques vinculades a la salut mental a les presons", argumenten. En aquest sentit, fa referència al recent informe de Justícia i Pau que assenyala que aquestes persones tenen una prevalença set vegades superior al conjunt de la població a problemes de salut mental.

També assenyala que han augmentat els casos d'aïllament i regressions a primer grau des de l'entrada en vigor del programa marc per prevenir suïcidis, "un fet completament oposat i contradictori".

Observa mostra preocupació també per la resposta de l'Administració Penitenciària a les manifestacions d'aquest fenomen. En la majoria de casos, diu, són d'aïllament, contenció mecànica, sancions disciplinàries i regressió a règims de vida en primer grau. Demana altres solucions com les suspensions de condemna per malaltia mental (inicial o sobrevinguda) i la derivació a recursos sociosanitaris externs al sistema penitenciari.

Finalment, insta el Departament de Justícia, Salut i Serveis Socials a treballar "de manera ferma i coordinada" en un nou Pla d'acció envers les morts a la presó. Alhora, demana "total transparència" sobre aquest i convocar a les organitzacions de drets humans per assessorar el disseny i la implementació.

579 morts en 13 anys

Segons les xifres dels darrers 13 anys, hi ha hagut 579 morts sota custòdia de les presons. El 22% del total, 127, van ser classificades pel Departament de Justícia com a "etiologia pendent", o sigui causa desconeguda. Gairebé la meitat dels morts, 249, van morir per malaltia, però només una quarta part d'aquests tenien la llibertat condicional, i els últims casos van ser el 2015, segons l'associació Observa de monitoratge del sistema penitenciari.