Fins a 46 interns s'han suïcidat als centres penitenciaris catalans en els últims cinc anys, 16 dels quals durant l'aïllament al departament especial de règim tancat (DERT). El mètode emprat ha estat el de penjar-se per morir per asfíxia, excepte un cas en què la mort va tenir lloc per la precipitació quan el pres era fora del centre. Són dades facilitades per la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, en resposta escrita a preguntes parlamentàries.

El 36% dels reclusos han passat pel règim d'aïllament

Segons la mateixa informació, han tingut entrada a algun dels DERT i departament de sancionats (DS) 11.198 persones internes, de les 31.031 que han passat per les presons entre el 2017 i el 2021. És a dir, el 36% dels reclusos han tingut entrada a algun departament d'aïllament en aquests anys. L'estada mitjana per persona interna en règim tancat en aquest període és d'onze dies, si bé més de 2.000 hi han estat quinze dies o més seguits.



Pel que fa a les autolesions produïdes als DERT han estat 1.169 en total. Pel que fa a les xifres de les contencions mecàniques a l'interior d'aquests departaments, se n'han produït 1.341 en els darrers cinc anys. La durada mitjana de les contencions va ser de 6,2 hores, amb l'extrem de 13 hores de mitjana a Brians 1, que també és el centre que registra un major nombre d'interns immobilitzats més d'una vegada (44).

Segons les dades desglossades, per presons, la que acumula més suïcidis des del 2017 és Brians 1 (19), seguida de Brians 2 (6) i Quatre Camins (6) i Puig de les Basses (5). La resta són en centres classificats com la presó d'Homes Barcelona (1), Centre Obert (2), Dones (2), Joves (2), Ponent (1), Tarragona (1), Lledoners (1). Per sexe, 39 van ser suïcidis d'homes i 7 de dones. L'edat mitjana dels homes en el moment del suïcidi era de 41,7 anys, mentre que en el cas de les dones era de 33 anys.



Dels 16 suïcidis que van tenir lloc durant l'estada al DERT o al DS, el pres que feia més dies que es trobava en aquest règim és el d'un home que s'hi va estar tres mesos i sis dies. Va ser l'any 2019 al CP de Joves i el motiu de l'ingrés es refereix a l'article 10. Segons l'article 10 de la llei penitenciària, es preveu el compliment de règim tancat o departaments especials per als penats qualificats de "perillositat extrema" o per a casos d'inadaptació als règims obert i ordinari, determinats per "causes objectives" en una resolució motivada.

Protocol de prevenció del suïcidi

En la mateixa resposta per escrit de la consellera Ciuró, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), també s'explica que als centres penitenciaris es treballa la la prevenció dels suïcidis a través d'un programa marc aprovat el 2019 i revisat el 2021. El programa, es detalla, incideix en la importància de la detecció i preveu un procediment en què qualsevol professional pugui identificar el risc de suïcidi per qualsevol via.