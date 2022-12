Els presos catalans tenen set vegades més possibilitats de patir un problema de salut mental que la població general

Més de la meitat dels presos a Catalunya tenen problemes de salut mental, i un 84% ha patit algun trastorn durant la seva estada a la presó. Són algunes de les principals conclusions d'un estudi fet públic aquest dimecres per l'entitat Justícia i Pau.

Les dades assenyalen que un pres té set vegades més possibilitats de tenir un trastorn mental que la mitjana de la població general. L'estudi també conclou que la taxa de suïcidis ha pujat en els últims deu anys, i que s'abusa de les contencions mecàniques i els aïllaments.

En la presentació de l'estudi, Núria Sastre, advocada i una de les autores de l'informe, ha declarat que les penes són massa llargues i no fan la seva funció. A més de ser "deshumanitzadores", els internaments superiors a deu anys de presó tenen inevitablement un impacte molt negatiu en la salut mental.

Entre els problemes de salut mental més habituals hi ha l'ansietat, la depressió, el trastorn de personalitat, l'esquizofrènia i la discapacitat intel·lectual. Mentre l'ansietat, per exemple, afecta gairebé un de cada 5 catalans (18%), entre els presos és el doble (39,7%).

Pel que fa a trastorns de personalitat la diferència entre presos i no presos encara és més gran. Mentre que aquest trastorn només afecta un 1,5% dels catalans, en el cas dels presos és deu vegades més (12,3%). Aquesta tendència es repeteix en altres trastorns com l'esquizofrènia i en discapacitat intel·lectual.



En el cas de la depressió, afectava el 2018 el 8,75% de la població general, el 8,51% de tots els presos i el 20,2% de les dones preses. El 2020 la depressió havia baixat al 6,6% en la població general, al 6,5% en el total de presos i a l'11% en les preses. El 2022 les dades eren algunes dècimes superiors a les del 2020.

Els suïcidis a les presons catalanes s'han quintuplicat

Un dels factors que provoquen aquests trastorns és el consum de drogues. Segons l'estudi, 3 de cada 4 presos admetien haver consumit drogues il·legals almenys un cop a la vida, i la meitat ho havien fet en l'últim any dins la presó. El 14% havia consumit heroïna o altres drogues per via parenteral.

L'estudi també conclou que que s'abusa de les contencions mecàniques i els aïllaments. Del maig del 2020 a l'abril del 2021, hi va haver 971 aïllaments i 292 regressions de segon a primer grau. Del maig del 2021 a l'abril del 2022 hi va haver 997 aïllaments i 382 regressions.

Finalment, la taxa de suïcidis a les presons catalanes ha pujat en els últims deu anys, concretament s'han quintuplicat. Dels dos que hi va haver el 2011 es va passar a 10 el 2013, després es va passar a 7 o 8 anuals fins que van pujar a 11 el 2020 i es van mantenir en 11 el 2021.