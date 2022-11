Un 13% de les dones barcelonines i un 11% dels homes han pensat a suïcidar-se alguna vegada

Un 13% de les dones i un 10,8% dels homes que viuen a Barcelona han pensat a suïcidar-se alguna vegada, mentre que el 3,3% i l'1,9%, respectivament, declaren haver-ho intentat. Així ho reflecteix la darrera Enquesta de Salut de Barcelona, que realitza cada cinc anys l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). La que s'ha presentat aquest dimecres es va fer entre el febrer del 2021 i el febrer del 2022, just quan ens començàvem a recuperar de la pandèmia de la Covid.

Tot plegat es produeix en un context en què els problemes de salut mental ha crescut de manera notable en els últims anys. L'enquesta posa de manifesta que fins al 31,4% de les dones i el 21,6% dels homes tenen risc de patir una mala salut mental, uns percentatges més alts que fa cinc anys, quan eren del 19,9% i 16,5% respectivament. Es tracta del risc més alt que s'ha detectat des que es realitza l'estudi. El creixement és especialment preocupant en les persones que tenen entre 15 i 44 anys.

Durant la presentació de l'informe, la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, i la gerent de l'ASPB, Carme Borrell, han constatat que les xifres continuen mostrant un empitjorament de la salut mental dels ciutadans, tot i que Tarafa ha destacat que les polítiques públiques que s'han tirat endavant per millorar la salut mental dels barcelonins i barcelonines estan funcionant. "Encara hi ha marge de millora", ha dit.



L'enquesta d'enguany també recull que el 6,5% dels homes i l'1,7% de les dones han fet un ús problemàtic del joc durant l'últim any, unes xifres que són encara més altes en el cas de la població jove i entre les classes socials més desfavorides.



No poder anar al dentista ni al psicòleg per motius econòmics

L'enquesta també posa de manifest que els motius econòmics també influeixen a l'hora d'anar al dentista o al psicòleg. El 15,2% de les dones i l'11,7% dels homes que han necessitat anar al psicòleg durant l'últim any no ho han fet perquè no s'ho poden pagar. En aquesta mateixa línia, l'informe mostra que el 12,3% de les dones i el 8,1% dels homes que han necessitat atenció bucodental han hagut de renunciar-hi per motius econòmics.

Segons les dades de l'enquesta, la població barcelonina que declara tenir una doble cobertura sanitària, és a dir, que paga una assegurança mèdica privada, ha crescut molt en els últims cinc anys. Més d'un 40 % dels ciutadans que viuen a Barcelona paguen una assegurança mèdica, un percentatge que ha crescut en pràcticament totes les classes socials, també en les més desfavorides (30%). Tot i que les xifres són més elevades en les benestants, on el 50% de les persones tenen doble cobertura sanitària.

Pel que fa a la valoració de l'atenció primària, l'enquesta revela una reducció de la satisfacció sobre la visita amb especialistes o la que es rep al voltant de la salut mental i també es registra un creixement de l'atenció telefònica en substitució de la presencial, en relació amb la pandèmia de la covid-19.



Finalment, l'informe La Salut a Barcelona 2021 també ha registrat una recuperació parcial de l'esperança de vida respecte a l'any anterior. Tot i seguir per sota dels nivells de l'any 2019, a causa de l'alta mortalitat provocada per la pandèmia, les dones tenen una esperança de vida de 87,6 anys i els homes de 81,6 anys, una millora de més d'un any en ambdós casos.