Un 43,4% dels adolescents catalans han tingut pensaments suïcides

Més d'una quarta part dels adolescents catalans d'entre 12 i 18 anys (26,8%) s'han autolesionat almenys una vegada a la vida i un 43,4% ha tingut pensaments suïcides. Són els resultats esfereïdors d'una enquesta de benestar emocional de l'alumnat de Catalunya que els Departaments de Salut i Educació van realitzar al maig passat. Hi van participar uns 270.000 alumnes de cinquè de Primària a Batxillerat i també formació professional de 1.965 centres.

Els suïcidis s'han mantingut estables en els últims anys, tot i que el Codi Risc Suïcidi de Catalunya ha registrat que els intents de suïcidi en noies adolescents s'han disparat un 195% després de la pandèmia, un percentatge molt menor que el dels nois, un 10%.

Una guia per a docents

Els resultats d'aquesta enquesta han portat el Govern a prendre mesures. El Departament d'Educació i Salut han elaborat una guia d'abordatge del suïcidi i les autolesions a les aules. Aquest protocol, presentat aquest dimecres pels consellers de Salut, Manel Balcells, i Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, pretén dotar tots els professionals dels centres educatius catalans d'eines per saber com han actuar davant de casos vinculats al suïcidi.

Gonzàlez-Cambray ha explicat que el protocol també inclourà una formació per a tots els docents a partir del gener, tot i que no es preveuen reforços de personal. "Tenim la convicció que els centres són el principal espai d'acollida, escolta i confiança de l'alumnat, on s'atenen les seves necessitats emocionals", ha assenyalat. En aquest sentit, Balcells ha remarcat que les escoles i instituts són un lloc ideal per prevenir aquestes situacions.

Per la seva banda, Balcells ha remarcat que els centres educatius són un lloc ideal per prevenir aquestes situacions. "L'escola és un gran espai democratitzador del nostre país i aquesta guia permetrà que els docents sàpiguen què cal fer", ha destacat.



Entre d'altres, aquesta guia permetrà als professors saber quina és la millor manera d'actuar en cadascuna de les situacions. També se'ls facilitaran mesures preventives per detectar els casos a l'aula que poden ser previnguts. Per exemple, si un alumne expressa a un professor la intenció de posar fi a la seva vida, caldrà que el docent apliqui algunes mesures de manera immediata: no deixar mai sol l'alumne, informar-ne la direcció del centre i equips d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) i avisar la família.



Les temptatives de suïcidi han pujat en noies adolescents

Durant la roda de premsa d'aquest dimecres, la directora del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Parc Taulí (Sabadell), Montserrat Pàmies, ha assenyalat que la pandèmia ha influït molt en el deteriorament de la salut mental dels adolescents. En aquest aspecte, ha alertat que les temptatives de suïcidi han pujat un 195% en noies. També ho han fet en nois, però les dades són molt menors: un 10%.

La cap de Psiquiatria infantil del Taulí ha explicat que la vinculació amb els centres de salut després d'una temptativa de suïcidi és un dels factors que pot explicar que les morts no hagin augmentat. Amb el Codi Risc Suïcidi, la vinculació als centres de salut després d'una temptativa de suïcidi és del 90%, ha indicat Pàmias.



Els efectes de la pandèmia de la Covid-19 incrementen els factors de risc del suïcidi: l'aïllament social, i l'impacte econòmic i social. Des de l'any 2017, 53 adolescents s'han suïcidat a Catalunya. La incidència és del 2% per cada 100.000 habitants en menors de 18 anys.