Carina Mejías, primera política catalana que podria tenir càrrecs institucionals amb PP, Cs i Vox

Juan José Aizcorbe serà el cap de llista de Vox per Barcelona a les eleccions espanyoles del 23 de juliol, segons ha informat aquest dilluns la formació. El nom que més crida l'atenció, però, és el de la número dos, que serà Carina Mejías, exdiputada al Parlament tant del PP com de Cs, de manera que si és escollida es convertiria en la primera política catalana en acumular càrrecs institucionals amb els tres partits de dretes i extrema dreta espanyolista.

El cap de llista va ser el número dos de la llista que el 2019 encapçalava Ignacio Garriga i que va obtenir, justament, dos diputats per Barcelona al Congrés. La tercera posició serà per al regidor de Sitges José Antonio Gilabert.

Carina Mejías, de 59 anys, va acumular més de dues dècades com a militant del PP, passant per les joventuts de la formació, les Nuevas Generacions. Va ser-ne diputada al Parlament en dues etapes -1999-2003 i 2006-2010- i entremig va convertir-se en regidora de l'Ajuntament de Barcelona (2003-2007).

El 2010 va deixar el que aleshores havia estat el seu únic partit i va passar a l'activitat privada, però el 2012 va fitxar per Cs i va ser-ne diputada a la cambra catalana fins al 2015, any en què va liderar la candidatura del partit que aleshores presidia Albert Rivera a les eleccions municipals de Barcelona. Posteriorment, encara seria mig any diputada al Congrés de Cs durant el 2019, però el 2020 va deixar la formació i ara ha anat un pas més enllà i s'incorpora a Vox.

Segons informa l'ACN, el partit ultradretà també ha revelat els caps de llista per a la resta de demarcacions catalanes: l'actual diputat al Parlament Sergio Macián serà el candidat per Tarragona, Ignasi Mulleras ho serà per Girona i a Lleida encapçalarà la llista Eduardo Pallerola. A banda dels caps de llista, el segon i tercer lloc de la llista tarragonina els ocuparan Jaime Duque i Josefa Aguirre, a Girona ho faran Francisco Javier Domínguez i Sergi Fabri i a Lleida la segona posició serà per a Enric Plana, mentre que Alejandra Roig ocuparà el tercer lloc.