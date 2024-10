Carles Ruiz deixa l'alcaldia de Viladecans després de 19 anys per assumir la presidència de Ferrocarrils

Carles Ruiz, un dels alcaldes històrics del PSC a l'àrea metropolitana, serà nomenat aquest dimarts nou president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), en substitució de Toni Segarra. De 62 anys, Ruiz n'acumulava 19 al capdavant de l'Ajuntament de Viladecans, ciutat de gairebé 67.000 habitants del sud del Baix Llobregat i un dels tradicionals feus socialistes a la comarca, fins al punt que hi tenen l'alcaldia des del 1983.

Membre de l'executiva del PSC i del comitè federal del PSC, Ruiz és regidor des del llunyà 1987 i també acumula dues dècades com a diputat a la Diputació de Barcelona. La seva marxa a FGC comporta un relleu a l'alcaldia, que ara assumirà Olga Morales, actual cinquena tinent d'alcaldia de Sostenibilitat i Serveis a la Ciutadania. Serà la primera alcaldessa de Viladecans.

L'arribada del PSC a la presidència de la Generalitat està comportant el relleu de nombrosos càrrecs municipals, que han passat a assumir responsabilitats autonòmiques. Segurament el cas més conegut és el de Núria Parlon, que després de 15 anys va deixar l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet per convertir-se en la consellera d'Interior. Ha estat substituïda per Mireia González.

Altres casos similars són els d'Esparreguera i Esplugues, també al Baix Llobregat. En el cas d'Esparreguera, Eduard Rivas va abandonar l'alcaldia en ser nomenat cap del Gabinet de Presidència de Salvador Illa, sent rellevat per Juan Jurado. Mentre que a Esplugues el nou alcalde és Eduard Sanz, que substitueix Pilar Díaz, nova delegada del Govern a les comarques de Barcelona. Díaz, com Carles Ruiz, era una històrica alcaldessa del PSC al Baix Llobregat, ja que sumava 18 anys al capdavant del municipi.