Mireia González pren el relleu de Parlon a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet

Mireia González és la nova alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) en substitució de Núria Parlon, nova consellera d'Interior del Govern de Salvador Illa. En el seu discurs d'investidura, González ha assegurat que la "nova etapa" que s'obre ara a la ciutat seguirà el "llegat" de la seva predecessora. Parlon ha estat al capdavant del consistori durant 15 anys al capdavant del consistori, els últims tres mandats amb majoria absoluta. Amb 119.000 habitants, Santa Coloma de Gramenet és la novena ciutat catalana més poblada.

Núria Parlon ha evitat definir el ple de relleu a l'alcaldia com un comiat: "És un fins després", ha assenyalat l'alcaldessa sortint, que s'ha acomiadat fent un prec al nou consistori, perquè tant govern com oposició mantinguin la "lluita compartida contra estigmes i estereotips injustos" de la ciutat.

A diferència del que és habitual en aquest tipus d'actes, Parlon ha evitat fer un repàs de l'obra de govern i s'ha limitat a dir que en l'intent de transformació de la ciutat hi ha hagut encerts i errors i avisa la nova alcaldessa que "no és fàcil definir l'interès general en una ciutat tremendament complexa com Santa Coloma de Gramenet".

Tercera alcaldessa de la ciutat

Amb el seu nomenament, Mireia González es converteix en la tercera alcaldessa de la ciutat, després de Núria Parlon i també la històrica Manuela de Madre, que va ostentar el càrrec durant onze anys, entre 1991 i 2002. González, de fet, ha destacat el lideratge "especialment femení" que ha guiat la ciutat en temps de democràcia.

González, de 37 anys i veïna del Singuerlin, és regidora a l'Ajuntament de Santa Coloma des de 2015. En aquests nou anys ha dirigit diverses àrees, com Educació, Joventut, Igualtat o Esports i actualment era la sisena tinent d'alcaldessa. A la política, però, ja hi havia arribat molt abans, quan als 16 anys es va afiliar a la JSC.

Al PSC ha estat membre de diferents executives locals i des del passat mes de juliol és també la primera secretària de la Federació del Barcelonès Nord. Pedagoga de formació, la seva trajectòria professional fora de la política s'havia desenvolupat també en l'àmbit educatiu.

Escoles i equips docents, el "pal de paller" de la societat

Ara com a alcaldessa, González es proposa "consolidar" el projecte de Parlon, però posant-hi la seva empremta perquè la ciutadania se senti representada" per la seva alcaldessa: "Agafem el relleu per seguir adaptant la ciutat als nous temps", ha explicat González un con investida.

Per a aquesta nova etapa, González s'ha compromès a impulsar polítiques que millorin les condicions d'educabilitat de la ciutadania perquè escoles i equips docents, diu, són el "pal de paller" de la societat. "Espero fer una transició digna del moment històric que viu la ciutat", ha exclamat.

De la seva predecesora, González diu haver après "la contundència, la prudència i la passió". La nova alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet ha assegurat que Núria Parlon és una "referència" per a moltes dones que "ha canviat el món des de Santa Coloma".