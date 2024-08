Parlon configura la nova cúpula d'Interior amb el retorn del major Trapero al capdavant dels Mossos

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, torna al capdavant de la policia catalana amb el nomenament com a director general de la Policia que s'aprovarà demà al Consell Executiu del Govern, segons ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon. Trapero recupera així la seva posició jeràrquica al cos policial català, que va perdre amb la polèmica destitució com a comissari en cap, substituït primer per Josep Maria Estela i posteriorment per Eduard Sallent. L'exconseller Joan Ignasi Elena va prendre la decisió durant l'etapa del Govern d'Esquerra, que va generar nombroses crítiques per una suposada politització dels Mossos amb els canvis establerts.

Trapero torna, però ho fa aquesta vegada no com el màxim comandament policial, sinó com a director general de la Policia, càrrec que ha ocupat fins ara Pere Ferrer. Aquest és un càrrec de naturalesa política i és la primera vegada que ho ocupa un membre del cos policial i no un polític. Es compleix així el compromís que va adquirir el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la campanya electoral.

"És una confirmació", ha dit Parlon, recordant la promesa del socialista. La consellera ha defensat que la seva figura se centrarà a "revertir aquella corba delictiva que s'expressa d'una manera punyent", fer-ho amb coordinació amb la resta de cossos i treballar "de la mà del món local". "Posarem tots els nostres esforços per centrar-nos en aquesta nova etapa", ha dit. "S'ha esgotat una etapa. S'enceta un nou temps, amb nous lideratges", ha insistit.



Miquel Esquius serà el nou comissari en cap

En aquest sentit, Parlon també ha anunciat el nom de Miquel Esquius, que serà el nou comissari en cap dels Mossos en substitució d'Eduard Sallent. Ha destacat el seu "alt coneixement" del cos i la seva bona relació amb els actors que interactua la policia catalana, ja va ser cap del cost. "Amb aquest canvi a la prefectura impregnarà d'un lideratge conciliador", ha reivindicat del que fins ara ha estat responsable de la regió policial metropolitana sud.

La comissària Alicia Moriana, fins ara responsable de la regió central, serà ara la número dos de l'organització policial com a sotscap, agafant el relleu de Rosa Bosch. La consellera ha destacat que es tracta d'un comandament amb "molta experiència", una "dona molt rigorosa i exigent", i que ha col·laborat en l'àmbit europeu amb la prevenció de delictes relacionats amb el tràfic de drogues. Per la nova etapa, Parlon ha insistit a reforçar la idea que els Mossos són la "policia integral" de Catalunya.



Al nou organigrama del Departament d'Interior inclou Tomás Carrión com a secretari general de la Conselleria. Carrión és una persona de la màxima confiança de Parlon, de durant la seva etapa com a alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet. És biòleg i era director de serveis de seguretat ciutadana, espai públic i medi ambient d'aquesta localitat, i ara estarà al capdavant de l'estructura administrativa del departament.

Trapero arriba en un nou moment delicat

La remodelació de càrrecs al Departament d'Interior entra dins del previst, per la configuració d'un nou Executiu com el d'Illa i pel que ja s'ha anunciat en campanya electoral. Però a ningú no se li escapa que el moment en què arriba és delicat per als Mossos per la polèmica fugida protagonitzada el 8 d'agost per part de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Els Mossos són al punt de mira de les crítiques i amb l'anunci previ al Consell Executiu s'ha volgut treure focus als canvis a Interior per poder exhibir millor la resta de càrrecs que s'aprovaran aquest dimarts.

La figura de Trapero ha estat controvertida des del seu nomenament el 2017 com a primer major del cos. Primer va adquirir un gran carisma com a responsable dels Mossos al capdavant de la crisi pels atemptats gihadistes a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017, poques setmanes després del nomenament. Però la popularitat adquirida es va truncar en polèmica per l'actuació dels Mossos durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, que des de l'Estat, i especialment des del Govern del PP, es va considerar permissiu amb els independentistes davant de la dura actuació policial dels cossos policials estatals.

Trapero va ser destituït el 2017 en aplicació de l'article 155 de la Constitució i va ser jutjat per aquella actuació policial al referèndum. Però l'Audiència Nacional ho va absoldre de tots els càrrecs. L'idil·li amb els independentistes es va començar a esquerdar quan al judici del procés Trapero va revelar que després del referèndum tenia preparat un operatiu per aturar l'expresident Carles Puigdemont i tot el seu Govern.

Amb tot, el major va ser restituït al capdavant dels Mossos amb la recuperació de la Generalitat per part dels independentistes el 2018 amb Miquel Sàmper, de Junts, com a conseller d'Interior. Trapero va estar al càrrec fins a la polèmica destitució per part del conseller d'Esquerra Joan Ignasi Elena el 2021. Ara torna al capdavant dels Mossos amb un càrrec de naturalesa política en un Govern del PSC. I amb la paradoxa que Sàmper ja no és de Junts i que ara és conseller de Justícia del Govern socialista de Salvador Illa.