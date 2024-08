Illa i Collboni fixen com a prioritats l'habitatge i la seguretat en la seva primera trobada a Palau

El president del Govern, Salvador Illa, s'ha reunit aquest divendres amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al Palau de la Generalitat i han pactat prioritzar la millora de la seguretat i l'accés a l'habitatge. En aquest sentit, Collboni ha reclamat al nou president socialista mantenir el decret aprovat pel Govern d'Aragonès per poder frenar els pisos turístics a la ciutat. També la necessitat de reforçar la xarxa de transport públic i altres elements de mobilitat, o la millora de l'espai públic i la qualitat de vida als barris.

La d'aquest divendres ha estat una primera presa de contacte entre Collboni i Illa per marcar l'ordre del dia d'una trobada més institucional prevista pel 4 de setembre on abordaran l'agenda conjunta. Les dues parts han fixat aquestes qüestions per "garantir el progrés social amb una ciutat més habitable, pròspera i saludable", han assegurat fonts de l'executiu, amb l'horitzó del 2035.

Illa ha saludat Collboni a les portes de Palau, escenificant la nova etapa política que s'ha obert a plaça Sant Jaume amb els socialistes al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. És la primera reunió pública del nou president a Palau. Han entrat per la galeria gòtica i han fet la salutació a les portes del despatx del president on hi torna a haver la bandera espanyola, a més de la Senyera i de la de la Unió Europea.

Frenar els pisos turístics

Collboni té sobre la taula la voluntat de mantenir el decret aprovat per l'Executiu de Pere Aragonès per frenar els pisos turístics. Necessita l'aval del Govern per tirar endavant la seva promesa d'eliminar en cinc anys 10.000 pisos turístics a la ciutat.

Altres carpetes que tenen obertes l'ajuntament i la Generalitat són la modificació de la taxa turística, la limitació dels creuers o la construcció de pisos socials a Barcelona, que es va aturar en no aprovar els pressupostos de 2024.