Illa descarta uns nous pressupostos per aquest any i no recuperarà els pactats amb ERC

El Govern de Salvador Illa renuncia a tenir unos nous pressupostos per al que queda d'any i no recuperarà els que va pactar amb ERC, que no van aconseguir els suports necessaris al Parlament. L'estratègia de l'Executiu socialista és centrar-se en preparar-ne uns de nous amb la voluntat que entrin en vigor al gener de l'any que ve. En aquest sentit, Illa situa els republicans i els comuns com a socis prioritaris per pactar-los.

Tal com ha avançat El Periódico, la decisió es prendrà formalment aquest dimarts en la reunió del Consell Executiu. Està previst que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, presenti en aquest reunió un informe sobre les opcions del nou Govern en l'àmbit dels pressupostos.

Segons explica el diari, un dels motius per prendre la decisió és que el projecte de pressupostos del 2024 s'estructurava en les 14 conselleries del govern d'ERC. I ara, l'Executiu d'Illa n'ha afegit dues més. Un altre element que s'ha tingut en compte és el calendari. Falten quatre mesos per acabar l'any i rescatar els pressupostos del 2024 suposaria afrontar dues negociacions gairebé consecutives.

En l'àmbit econòmic, la decisió de centrar-se directament en els del 2025 suposa que aquests pressupostos no podran ser tan expansius com els pactats entre ERC i PSC per aquest any. I és que Brussel·les ja ha anunciat que recuperarà les regles fiscals que es van relaxar amb motiu de la pandèmia i es tornarà al marge de dèficit del 0,1%.

La Generalitat no té pressupostos per a aquest 2024 ja que els comptes del govern de Pere Aragonès pactats amb el PSC no van aconseguir suficients suports. El rebuig dels comuns als pressupostos va ser, precisament, el que va desencadenar l'avançament electoral per al 12 de maig i el posterior canvi al Govern.

Finançament i crisi als Mossos, principals reptes

El Govern decidirà en la seva segona reunió del Consell Executiu sobre els pressupostos mentre continua el debat sobre el model de finançament autonòmic. La ministra d'Economia i Hisenda, María Jesús Montero, va negar que el model pactat amb els republicans suposi un concert econòmic com el del País Basc o Navarra. Unes declaracions que van provocar malestar a les files dels republicans.

El mateix Illa ha defensat que el pacte PSC-ERC estableix un model de finançament per proveir Catalunya dels recursos que necessita per prestar els seus serveis públics "dins del marc legal actual". Tot plegat amb un "horitzó federal" que s'integra "perfectament" en el marc de convivència de la Constitució espanyola, ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia'.

L'altra patata calenta de l'Executiu és la crisi oberta als Mossos per la fugida de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. La policia catalana va reconèixer en un informe adreçat al Tribunal Suprem que havien comès "errors" que van facilitar la fuga de Puigdemont des de Barcelona i que "en cap cas" preveien que tornés a Catalunya per tornar-ne a marxar.

La nova consellera, Núria Parlon, presentarà aquest dilluns a la tarda la nova estructura del departament d'Interior. Podria fer canvis a la cúpula dels Mossos, com l'anunciat nomenament del major Josep Lluís Trapero com a nou director del cos. És una promesa electoral d'Illa.