La parella de Sílvia Paneque renuncia com a cap de gabinet de la pròpia consellera

Alfons Jiménez, parella de la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha decidit renunciar al càrrec de cap de gabinet de Paneque, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN de fonts coneixedores. Junts va criticar aquest nomenament, que es va produir la setmana passada, i va acusar la portaveu del Govern de "nepotisme", alhora que va reclamar al president de la Generalitat, Salvador Illa, que ho desautoritzés. De fet, especialment per aquest nomenament i pel de la germana de l'alcalde de Barcelona, Yolanda Collboni, Junts va demanar la compareixença d'Illa al Parlament.

En una carta adreçada al president Illa i també a la consellera Paneque, a la qual ha tingut accés l'ACN, Jiménez comunica la seva dimissió com a cap de gabinet i remarca que la seva trajectòria professional "evidencia que les acusacions tenen únicament la voluntat de persones concretes i organitzacions polítiques de fer mal al govern".



"No estic disposat a acceptar aquesta conseqüència i, per aquesta raó, prenc aquesta decisió", ha continuat Jiménez, que s'ha mostrat convençut que el nou Govern "comportarà creixement, justícia i excel·lència per al país". "Ens trobem a l'inici d'una època en què Catalunya obtindrà èxits i consecucions incomparables", ha conclòs.