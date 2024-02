ERC i PSC tanquen un acord per tirar endavant els pressupostos de Barcelona, a l'espera dels comuns

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha anunciat aquest dilluns un acord amb el PSC per votar a favor dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, que encara no compten amb els suports suficients per tirar endavant, ja que republicans i socialistes no arriben a la majoria absoluta. Necessiten el suport d'una altra formació, que tot apunta que serà Barcelona en Comú.

Unes hores abans de l'anunci dels republicans, els d'Ada Colau han anunciat que facilitaran la tramitació dels comptes en la Comissió extraordinària d'Economia que està convocada per aquest dimarts, però no l'aprovació definitiva, que serà al març. Així ho ha anunciat en roda de premsa la portaveu del grup dels comuns a l'Ajuntament, Janet Sanz, que condiciona el vot favorable als pressupostos a un pacte d'esquerres per a la governabilitat de la ciutat. "És l'última oportunitat que donem a l'alcalde", ha avisat.

Per la seva banda, els republicans remarquen que es tracta d'un pacte pressupostari i de model de ciutat, no per a la governabilitat de la ciutat, on el PSC governa en minoria. "Hem aconseguit moure el PSC d'unes posicions conservadores i de molta endreça, però de poca acció", ha dit el portaveu d'ERC, Jordi Castellana en roda de premsa. "ERC no ha estat un impediment perquè la ciutat funcioni, no ho és ara i no ho serà en un futur", ha deixat clar.

Què contempla el pacte ERC -PSC?

Entre les mesures acordades per socialistes i republicans hi ha un fons de 15 milions destinat a les pacificacions de carrers, i la recuperació dels fons d'Infància 0-16 amb una dotació de 12 milions per a prestacions d'urgència social per a famílies amb infants de 0 a 16 anys. A banda, l'acord de pressupost inclou el desenvolupament del programa Tardes Educatives, dotat amb 1,5 milions en beques, per tal que els infants entre 3 i 16 anys puguin realitzar activitats extraescolars fins a les 19:00 hores.

També hi ha un pla de retorn social de la Copa Amèrica que implicarà destinar 10 milions del recàrrec municipal de la taxa turística a inversions a la Barceloneta, 10 milions més per a la transformació de l'Eix Besòs o l'impuls d'un pla específic per als barris de muntanya.

Un augment de la inversió en habitatge per arribar a construir 1.000 pisos públics aquest any

També han pactat la creació de l'Oficina de la Llengua Catalana, un espai d'atenció a la ciutadania per fer del català llengua d'ús social generalitzat a la ciutat, amb 4 milions. A banda, l'acord inclou el desenvolupament de la T-Cultura, una targeta per promoure el consum cultural en català a la ciutat i que tindrà una partida en la part destinada a Cultura així com mantenir l'espai on va ser executat Salvador Puig-Antich com a element de memòria a la lluita antifranquista i antifeixista.

El pacte contempla el desenvolupament d'un pla de protecció del comerç de proximitat i emblemàtic i singular i un augment de la inversió en habitatge per arribar a construir 1.000 pisos públics aquest any, a més d'una partida de suport als afectats en casos d'assetjament immobiliari i estafes immobiliàries, i a les comunitats de veïns per blindar els edificis de pisos turístics.

També planteja ajudes als gestors dels equipaments esportius municipals, sense límit de fons, que els permetin cobrir els dèficits econòmics de gestió generats pels efectes de la sequera com pèrdua d'activitat, menys socis, piscines tancades, etc.