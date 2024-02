Collboni torna a iniciar els tràmits per aprovar els pressupostos encara sense majoria

Després de veure's obligat a retirar la primera votació dels pressupostos de Barcelona per la falta de suport, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tornat a iniciar els tràmits per aprovar-los, però encara sense una majoria clara. L'aprovació dels nous comptes arriba en plenes negociacions amb ERC, comuns i Junts per ampliar el seu govern.

Collboni portarà la proposta de pressupostos a votació aquest dijous en el marc d'una comissió extraordinària d'economia dimarts vinent. El batlle ha dit que la proposta és "fonamentalment la mateixa" que ja es volia presentar a l'octubre, però amb una modificació d'un 2% més d'ingressos per l'augment de la recaptació de l'Estat que repercuteix en les finances de l'Ajuntament.

A la tardor, els grups van demanar-li vincular la negociació dels pressupostos a la formació d'un govern de coalició, però a hores d'ara no hi ha novetats en aquesta direcció. En les darreres setmanes l'alcalde s'ha limitat a repetir que el seu compromís és que hi hauria un nou govern i un nou pressupost abans de la primavera.

Crida a la "responsabilitat"

Per aconseguir l'aprovació dels pressupostos, ha demanat als grups de l'oposició que en permetin la seva tramitació per "responsabilitat" i "coherència", en un context de debat en què també s'estan negociant els de la Generalitat i l'Estat. "No tenir un pressupost el 2024 suposa no tenir disponibles 715 milions per executar", ha dit



Segons ell, és el moment de fer-ho perquè la ciutat està en marxa i no pot aturar-se. "El meu compromís és no perdre cap oportunitat i, per tant, hem de fer aquest pas", ha dit. L'alcalde s'ha referit a projectes com ara la cobertura de la Ronda de Dalt, la transformació de la Rambla, l'ampliació de la Fira o el nou Port Olímpic, alguns dels quals ja estan en marxa, però també a la necessitat de comptar amb un nou pressupost per fer fronts a reptes com ara l'accés a l'habitatge o les inversions als barris.

La prioritat de Collboni és superar el primer tràmit en la comissió d'Economia de la setmana vinent i que al plenari de març es pugui fer una aprovació definitiva dels pressupostos.

La qüestió de confiança, en l'horitzó

Tot i que Collboni no s'ha posicionat sobre una qüestió de confiança, aquest seria un mecanisme que li permetria aprovar automàticament el pressupost en cas que el ple tombés el pressupost.

Així, si vinculés l'aprovació dels comptes a una qüestió de confiança i l'oposició no aconsegueix presentar en un mes una moció de censura signada per un mínim de 21 regidors -la majoria absoluta- i amb un candidat alternatiu a l'alcaldia, el pressupost quedaria aprovat.

No és el primer cop que s'utilitza aquest mecanisme. El govern de Colau, per exemple, també el va fer servir per aprovar el pressupost per al 2018, vinculant la seva aprovació a una qüestió de confiança i després que el projecte presentat pel govern no s'aprovés en el plenari.