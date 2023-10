Collboni retira la primera votació del pressupost de Barcelona per la falta de suport

El govern de l'Ajuntament de Barcelona ha retirat la votació de la tramitació del pressupost per al 2024 de l'ordre del dia de la comissió d'Economia i Hisenda en no tenir-ne garantida l'aprovació. Barcelona en Comú i ERC ja havien avançat que aquest dimecres hi votarien en contra de manera rotunda, mentre TriasxBCN deia no estar en disposició de donar llum verda als primers comptes de Jaume Collboni com a alcalde.

"El que necessitem és tenir més temps per al diàleg i, per això, retirem el pressupost", ha afirmat el quart tinent d'alcaldia, Jordi Valls, en el moment d'anunciar la retirada del punt. D'aquesta manera l'executiu guanya temps per negociar amb els grups de l'oposició, ja que pot tornar a presentar una proposta pressupostària en comissió al novembre.

Aquest dimecres a la tarda havien de votar-se tant el pressupost com la tramitació de les ordenances fiscals per a l'any vinent, en el que és un primer pas abans d'anar al ple. Mentre la proposta dels comptes s'ha retirat, sí que s'han votat les ordenances en el primer punt de l'ordre del dia. L'oposició en bloc ha expressat un vot contrari.

Tot i el dictamen desfavorable, el procediment marca que es continua la seva tramitació. Les ordenances aniran així al plenari de finals de mes, quan pot ser que s'aprovin provisionalment o que no s'aprovin, cosa que si passés faria que el projecte presentat pel govern sí que decauria definitivament.

Sense l'aprovació garantida

L'alcalde havia demanat aquesta setmana "responsabilitat" a l'oposició per tirar endavant la tramitació dels pressupostos, però finalment ha decidit recular al no tenir els suports necessaris. Els Comuns han criticat que els comptes són "poc ambiciosos" i han acusat Collboni d'acostar-se més a Xavier Trias. Però el grup de Junts els considerava al seu temps "sobretot continuistes" i considera que "blinden" el model de fer ciutat dels Comuns i Ada Colau. Per la seva part, ERC assegura estar "molt lluny" de la proposta socialista i lamenta la manca d'impulsos per la ciutat.

La proposta socialista

La proposta inicial de Pressupost per a 2024 contempla 3.735 milions, un 3,9% més que el de l'any en curs, amb un increment de 140 milions. Entre les propostes destaca especialment l'augment de la tarifa dels creuers amb escala de menys de 12 hores i dels HUT's, els habitatges d'ús turístic, passant dels 3,25 euros que preveu el recàrrec municipal als 4. Entre els 905 milions d'inversió, és rellevant la priorització per ampliar el parc públic d'habitatge.