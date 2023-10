Collboni, de moment sense suports per tramitar els seus primers pressupostos com a alcalde

Jaume Collboni no troba els suports necessaris per tramitar els seus primers pressupostos i ordenances fiscals com a alcalde de Barcelona. BComú i ERC han avançat el seu vot en contra de manera rotunda, mentre Junts diu que no està a hores d'ara en disposició de donar-hi llum verda. L'alcalde ha demanat "responsabilitat" a l'oposició per tirar endavant la tramitació, en una votació que es farà aquest dimecres.



El portaveu del grup municipal de Barcelona en Comú, Jordi Martí, ha confirmat el 'no' a uns comptes del PSC que consideren "poc ambiciosos", un pressupost "conservador", "tímid" i que "no marca projecte". "El primer pressupost no és només d'un any, és el que marca el mandat i la capacitat econòmica que tindrà l'Ajuntament els propers 4 anys", ha recordat, advertint que amb 10 de 41 regidors "pots administrar, però no governar una ciutat com Barcelona".



Els comuns veuen els pressupostos també com una picada d'ullet al centredreta. Martí ha assegurat que el govern municipal té dues alternatives: donar continuïtat a les transformacions de l'exalcaldessa Ada Colau amb un govern d'esquerres format pel PSC, ERC i BComú, o "tirar enrere" amb Junts. "Possiblement, estem més a prop del segon", ha lamentat. Fa una setmana, Colau va enviar a Collboni un plec amb 50 prioritats per pactar un govern de coalició a la ciutat.

"El govern actual no està liderant, l'alcalde no està posant les eines per trobar un gran acord de ciutat", ha continuat Martí. El portaveu dels comuns ha criticat Collboni per fer "anuncis que només són bombes de fum per amagar que no té un projecte per la ciutat de Barcelona".

Jordi Martí i Jess González, portaveu i regidora del Grup Municipal de BComú, en roda de premsa. — Carlota Serarols / Barcelona En Comú

Junts veu els comptes "continuistes"

D'altra banda, la reunió mantinguda al migdia entre Xavier Trias i Jaume Collboni per parlar del pressupost i les ordenances ha acabat sense "cap avenç constatable", segons fonts de Trias per Barcelona. El grup municipal considera que segueix a les mans del batlle decidir "si vol fer el canvi, i com i amb qui vol governar la ciutat de Barcelona en aquest mandat". Trias ha constatat que no estan en disposició de votar uns pressupostos que són "sobretot continuistes" i "blinden" el model de fer ciutat dels comuns i Ada Colau.

Per la seva part, Esquerra també se situa "molt lluny" de les primeres decisions del PSC i de la seva proposta de pressupostos. La portaveu republicana Elisenda Alamany assegura que la formació "ha après dels errors del passat" i que després de ser "extremadament generosa amb la ciutat i amb un govern de PSC i comuns", a l'actual "nova etapa" és conscient que un grup a l'oposició "no es pot fer responsable del que executa el govern". "Al pressupost no hi ha cap impuls pels projectes transformadors que necessita la ciutat", ha afegit el portaveu adjunt d'ERC, Jordi Castellana.



La proposta socialista

La proposta inicial de Pressupost per a 2024 de l'Ajuntament de Barcelona contempla 3.735 milions, un 3,9% més que el pressupost de l'any en curs, amb un increment de 140 milions respecte del d'aquest 2023. La proposta pressupostària ja havia estat compartida amb els grups amb anterioritat, i ara es troba en fase de diàleg. La tramitació s'ha de votar dimecres, el que no significa un vot directe als comptes municipals en si.

Entre les propostes destaca especialment l'augment de la tarifa dels creuers amb escala de menys de 12 hores i dels HUT's, els habitatges d'ús turístic, passant dels 3,25 euros que preveu el recàrrec municipal als 4 euros. Entre els 905 milions d'inversió, és rellevant la priorització pel parc públic d'habitatge.