Colau envia a Collboni 50 propostes per entrar al govern

La líder de Barcelona en Comú i exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha fet arribar a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, un plec amb 50 prioritats per pactar un govern de coalició a la ciutat. Ho han fet avançat aquest dilluns a la tarda els portaveus del grup municipal, Jordi Martí i Janet Sanz, defensant una unió progressista que sumi els 24 regidors i regidores d'esquerres.

"Hem sentit dir a l'alcalde que vol un govern progressista, però malauradament la proposta no avança", ha lamentat Sanz, que ha explicat que per això han decidit prendre la iniciativa. Les propostes s'organitzen en 10 eixos què "donen continuïtat" al model de ciutat encetat pel darrer govern de coalició.

"Davant la falta d'iniciativa per part de l'alcalde Jaume Collboni", els comuns han volgut posar sobre la taula una proposta perquè els barcelonins "no poden esperar més temps", apunten en un comunicat. Segons ha exposat Janet Sanz, "són prioritats que preocupen a la ciutadania, donen resposta a les necessitats que les veïnes posen sobre la taula".

Els comuns consideren que aconseguir un govern i uns pressupostos de majoria progressista a la ciutat els faria ser "coherents amb el que van expressar els veïns i veïnes a les urnes". I destaquen que aquest és "un pla d'acció per quatre anys, del 2023 al 2027, no només per 2024".

Uns pressupostos per les 50 propostes

La proposta ve acompanyada d'un càlcul de pressupostos de prop de 4.000 milions d'euros, uns 350 més que l'exercici previ, per tal que "Barcelona continuï sent la ciutat líder en inversió social", segons ha explicat Martí. Està basada en l'augment de la pressió fiscal que "avala" les mesures que plantegen. "Hem demostrat que hi ha una viabilitat econòmica", ha reivindicat Sanz.

Segons ha explicat Martí, aquest augment ha de servir per "incrementar el pes de l'Ajuntament al PIB de Barcelona i tenir la capacitat de fer front als efectes de les diferents crisis globals". A més a més, ha destacat que "hi ha un increment de més de 50 milions en polítiques pioneres per continuar sent capital líder en inversió social" i ha insistit en el fet que "després de 8 anys governant juntes, l'acord ha de tenir molta concreció, no pot ser un genèric".