Collboni no retira les terrasses de Ciutat Vella que acumulen infraccions reiterades

Nou moviment de Collboni per marcar distàncies amb l'anterior Govern municipal, del qual va formar-ne part. L'Ajuntament de Barcelona no ha retirat la llicència de terrassa als establiments de Ciutat Vella que incompleixen reiteradament l'ordenança municipal, tal com va anunciar Ada Colau el març. Les entitats veïnals ho denuncien en un comunicat i demanen explicacions al consistori.

Són 33 locals ubicats en zones de la ciutat tensades pel turisme que acumulen infraccions greus o molt greus

Són 33 locals ubicats en zones de la ciutat tensades pel turisme de masses que acumulen infraccions greus o molt greus i de forma reiterada: col·loquen més taules de les permeses, no permetre l'entrada a inspectors o ocupen espais públics no autoritzats. N'hi ha dos a La Rambla, diversos a l'entorn del mercat de La Boqueria, cinc al passeig Joan de Borbó, dos al passeig de Pepe Rubianes, en places porxades com la de Vicenç Martorell, i diversos al Born, entre altres emplaçaments.



Diverses entitats veïnals, com la Favb i la Xarxa Veïnal del Raval o l'Associació Veïnal del Casc Antic, es van reunir la setmana passada amb el regidor del districte, Albert Batlle, i el mateix representant de l'Ajuntament de Barcelona els va confirmar que els expedients havien caducat. Acusen el consistori de "deixar caducar" els expedients sancionadors "intencionadament", apunten a una "suposada prevaricació" i demanen explicacions a l'edil i a l'alcalde. Denuncien "la privatització de l'espai públic" per part d'alguns sectors de la restauració.

Les entitats fa anys que denuncien situacions d'incompliments flagrants per part de bars i restaurants en matèria d'ocupació d'espai públic o soroll. "Avui dia ja s'haurien d'haver fet efectives, transcorregut el període d'al·legacions", critiquen en un comunicat. Ho consideren "un fet gravíssim de deixadesa institucional i manca de respecte als veïns i als tècnics i inspectors municipals".

"L'actual barra lliure amb les terrasses privades és un enorme error"

Les entitats comparen el Pla Endreça (amb més presència policial i més multes per incivisme) amb l'actitud de l'Ajuntament davant de "negocis que incompleixen greument i reiteradament les ordenances municipals". "La vara de mesurar del consistori sembla diferent amb els més febles i amb els més forts", afirmen en el comunicat.



Per la seva banda, la CUP critica que "l'actual barra lliure" amb les terrasses privades "és un enorme error". Denuncia que en tres anys, les terrasses han augmentat més d'un 60%. En xifres globals, Barcelona va sortir de la pandèmia amb 1.131 terrasses noves o més grans de les que hi havia el 2020, quan es van deixar ampliar per les restriccions.