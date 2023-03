Barcelona acumula 1.100 terrasses més que abans de la pandèmia, després de culminar el procés de reordenació

Tres anys després de l'esclat de la pandèmia de Covid-19, la ciutat de Barcelona disposa de 1.131 terrasses de restauració més que aleshores. La dada, que s'ha conegut aquest dimarts, és el resultat final del procés endegat per l'Ajuntament per consolidar les terrasses extraordinàries concedides durant els mesos més durs de la pandèmia. En aquests tres anys, però, s'ha passat d'aprovar un increment de la taxa de terrasses, justificat pel que comporten de privatització de l'espai públic, a rebaixar-la en un 75% -enguany segueix vigent- i a multiplicar-ne el nombre a la ciutat.

A mitjans de 2020, en plena pandèmia, el consistori va donar un total 3.668 llicències extres perquè bars i restaurants de la ciutat poguessin instal·lar terrasses excepcionals. Un cop superada l'etapa d'emergència, l'Ajuntament va engegar un procés de regularització perquè els establiments poguessin escollir si volien mantenir definitivament les terrasses o no.

Finalment, el consistori ha decidit que se'n podien mantenir 1.131 –574 en calçada i 557 en vorera–. O el que seria el mateix, una de cada tres. En total, sumen 5.528 taules i 21.536 cadires. D'aquestes, 474 no existien abans de la pandèmia i 657 són ampliacions.

Paral·lelament, els carrers de Barcelona estan a punt de dir adeu als blocs de formigó i pivots grocs que es van instal·lar per delimitar l'espai de les terrasses extraordinàries. L'Ajuntament es compromet a retirar al llarg d'aquest mes aquests elements provisionals.

Mig miler sobre espais que abans ocupava el cotxe

De les terrasses extraordinàries, 1.550 van situar-se en espais com cordons d'aparcament, carrils de circulació i xamfrans, que es van delimitar amb elements provisionals. D'aquestes, se'n queden 495, que s'ubiquen sobre espais que abans ocupava el cotxe. Concretament, el consistori està col·locant plataformes per posar les taules i cadires.

La previsió és que a finals de mes ja s'hagin instal·lat 440 mobles-plataforma, és a dir, el 89% dels que es col·locaran. Els 55 restants estan pendents d'acabar d'ultimar els tràmits d'instal·lació i de la disponibilitat de la plataforma per part del proveïdor i s'acabaran de muntar al llarg de l'abril.



Per contra, el consistori ha denegat 1.435 peticions dels restauradors per consolidar les terrasses excepcionals d'acord amb els articles de l'ordenança i les especificitats de cada districte. La resta de sol·licituds s'han descartat perquè presentaven defectes no esmenables o els propis restauradors han desistit i queden alguns casos puntuals en tràmit de resolució definitiva. El districte que suma més noves terrasses en aquest procés és l'Eixample, amb 346.