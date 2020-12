Bars i restaurants, resignats a les noves restriccions: "Tancar a les 9.30 h és com no obrir"

"Ara és quan treballaríem més i, en canvi, hem de tancar". L'Andrea, del bar La Lluna de Manresa, lamenta les noves restriccions, amb les que bars i restaurants només poden obrir de 7:30h a 9:30h i de la 13:00h a les 15:30h per servir esmorzars i dinars. Ha obert la cafeteria a les 7.30 h, mitja hora abans de l'habitual, però ha treballat molt menys que qualsevol altre dia perquè "la gent té por". A les 9.30 h, just quan començaria a tenir més feina, ha hagut de fer fora del local els últims clients. "Tancar a aquesta hora és com no obrir", lamenta. En plena temporada de Nadal, preveia un increment de la feina i, en canvi, la situació és totalment contrària. Per això, els responsables de bars i restaurants demanen ajuts per subsistir i adverteixen que el sector està "tocat de mort". "Qui sobrevisqui a això serà un miracle", alerta en Berni, del bar Cal Manel.

Bars i restaurants s'han hagut d'adaptar, de nou, a les restriccions per mirar de frenar la pandèmia. Unes limitacions que arriben en plena temporada de Nadal i després de mesos d'incertesa. Aquest dilluns, molts han decidit avançar l'horari a les 7.30 h per tal de tenir obert les dues hores que se'ls permet al matí. Tot i això, han notat que la gent ha començat a venir a partir de les 8 h i les restriccions han fet que s'hagi acumulat més gent a partir d'aquesta hora.

Aquesta situació també s'ha viscut al centre de Girona, quan a les 9:30h han començat recollir taules de les terrasses i a tancar l'interior dels establiments. Restauradors de la plaça independència i de la Rambla critiquen la mesura i asseguren que han servit a pocs clients: "No ve gent tan aviat, l'hora forta d'esmorzars és quan obren les botigues o quan els treballadors de l'ajuntament o de la Diputació fan la pausa per al cafè". A partir de les deu del matí, es tornen a repetir imatges de gent fent el cafè o esmorzant en bancs del carrer.

Restriccions sense ajuts: "Les conseqüències seran terribles"

Segons asseguren els responsables dels establiments dedicats a la restauració, les noves restriccions acabaran d'enfonsar un sector que "està tocat de mort". Són conscients que la salut de la gent està "per davant de tot" i entenen que els restriccions són necessàries per la pandèmia, però demanen ajuts "per sobreviure".



"No podem continuar pagant les mateixes despeses i no rebre cap ajut", avisa el responsable del bar Cal Manel de Manresa, Berni Sorinas. I adverteix que portar fins a l'extrem al sector vol dir "famílies senceres sense poder pagar lloguer o hipoteques. Les conseqüències de tot això seran terribles".

Cansats de fer "de policies"

Els propietaris de bars i restaurants estan cansats de "fer de policies". Ara, amb les noves restriccions, també han de vetllar perquè a les 9.30 h no quedi ningú al local, i això se suma a altres mesures, com l'aforament, la limitació de 4 persones per taula o l'ús de la mascareta. "N'estem farts", assegura l'Andrea, de La Lluna.



A les 13.00 h, podran tornar a obrir per servir dinars fins a les 15.30h. Mentrestant, se'ls permet fer menjar per emportar, però d'això últim, aquest matí, encara n'hi havia molts que no tenien clar si estava permès.