Salut començarà a vacunar el dia 27 si les dosis arriben aquell dia

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que Catalunya començarà la campanya de vacunació el proper diumenge, 27 de desembre, si arriben aquell mateix dia les dosis, com ha promès el ministeri de Sanitat. En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio coincidint amb la Marató contra la Covid-19, Vergés ha defensat que la vacuna "és segura" i que es pot parlar "d'un gran èxit" pel fet de tenir-la. Mentrestant, la situació de l'epidèmia segueix complicant-se a Catalunya i un dia més creixen el risc de rebrot i la velocitat de transmissió, que ja està a 1,53.



Vergés ha dit que encara no sap qui serà la primera persona en vacunar-se a Catalunya, però ha recordat que "el col·lectiu prioritari són les persones en residències". La consellera ha dit que no sap quan s'assolirà la immunitat de grup, però que el seu objectiu és que sigui "tan ràpid com es pugui".

La vacuna de Pfizer-BioNTech ha de passar l'últim examen de l'Agència Europea del Medicament (EMA) aquest dilluns, i posteriorment la Comissió Europea té previst acceptar-la en temps rècord i començar el repartiment. La campanya de vacunació s'iniciarà a la UE els dies 27, 28 i 29 de desembre, segons va anunciar la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, amb les dosis distribuint-se als estats el 26. El Govern espanyol va prometre enviar les primeres vacunes a unes 50 localitzacions arreu d'Espanya el primer dia, el 27, quan el ministre Salvador Illa va dir que començaria la campanya.

Empitjorament de la situació

Segons el darrer balanç ofert pel Departament de Salut, la velocitat de propagació de l'epidèmia, o taxa Rt, segueix a l'alça i ha passat a 1,53, dues centèsimes més en comparació amb la de dissabte (1,51). El risc de rebrot també creix i ja és de 354, 18 punts més, mentre que la incidència de casos a 14 dies per 100.000 habitants s'eleva de 239,19 a 248,32.



Les darreres 24 hores s'han declarat 1.423 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), mentre que s'ha informat de sis noves morts i el total des de l'inici de la pandèmia és de 16.583. Hi ha 1.567 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 47 més que en l'anterior balanç, i 320 persones a l'UCI, nou menys que fa 24 hores. Es tracta de la xifra més baixa des del 21 d'octubre, si bé encara està per damunt de l'objectiu de 300 fixat per Salut.