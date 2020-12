Els països de la UE començaran a vacunar contra la Covid-19 entre el 27 i el 29 de desembre

Els països de la Unió Europea començaran les seves campanyes de vacunació contra el coronavirus entre el 27 i el 29 de desembre, sempre que l'Agència Europea del Medicament doni el seu vistiplau a la candidata de Pfizer i BioNTech dilluns que ve i la Comissió Europea confirmi l'autorització per a la seva comercialització en els dies següents.



Així ho ha avançat en una roda de premsa el ministre de Salut d'Alemanya, Jens Spahn, i ho ha confirmat més tard la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en un breu missatge a Twitter que no precisa quins Estats membre sseran els primers a activar les seves campanyes. "És el moment d'Europa. Els dies 27, 28 i 29 de desembre començarà la vacunació a la UE. Protegim els nostres ciutadans junts. Som més forts junts", ha expressat Von der Leyen.



El portaveu de Von der Leyen, Éric Mamer, ha explicat que la distribució de la vacuna no començarà fins al 26 de desembre, sempre condicionat a l'autorització els dies previs, i que després els Estats membres hauran d'organitzar-se per administrar les dosis.

També ha volgut subratllar que Brussel·les no considera tan rellevant el fet que l'arrencada coincidís en els 27 "en un únic dia", sinó el valor d'un "esforç coordinat" per combatre la pandèmia. "El fet és que estem en contacte amb els Estats membres. És més savi, en vista de la mida de la UE i de les situacions diverses, tenir diversos dies per llançar la campanya. Però les vacunes es començaran a lliurar el 26", ha resumit el portaveu.



Aquest anunci sobre l'inici de la campanya de vacunació a la UE ha arribat el mateix dia en què la Comissió Europea ha finalitzat les "converses exploratòries" amb Novavax per a l'adquisició de 100 milions de dosis de la seva candidata a vacuna i la possible compra de 100 milions més.



Brussel·les i la companyia nord-americana encara han de concloure els detalls de l'acord, que es convertiria en el setè de la cartera que ha construït l'Executiu comunitari després dels contractes amb AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johson & Johnson, BioNTech-Pfizer i Moderna.

Una aprovació imminent

L'Agència Europea del Medicament (EMA) va avançar al 21 de desembre la reunió per aprovar la vacuna de Pfizer. Els països europeus van pressionar dimarts passat per apropar la data prevista i així poder iniciar la campanya d'immunització abans de Nadal a la Unió Europea. L'agència va confirmar que aquest dilluns a la tarda va rebre les dades addicionals sol·licitats pel CHMP a les farmacèutiques que han desenvolupat la vacuna i va assegurar que, sempre que "les dades sobre la qualitat, seguretat i eficàcia siguin prou sòlides i completes", podrà anunciar el seu suport al fàrmac dilluns que ve.



L'EMA ha de recomanar o desaconsellar l'aprovació del fàrmac, però l'última paraula està en boca de la Comissió Europea, organisme que té la potestat per autoritzar l'ús de la vacuna a la UE. La Comissió s'ha preparat per poder concloure el procés formal en tot just dos dies, tot i que es tracta d'una burocràcia que habitualment requereix 67 dies.



Brussel·les comprovarà la informació rebuda i consultarà amb les capitals l'avaluació, i posteriorment preveu anunciar dimecres que ve, 23 de desembre, si autoritza a posar el producte al mercat europeu. La vacuna de Pfizer té una efectivitat del 95% amb bons resultats per a tothom, tant joves com gent gran i el Regne Unit va ser el primer país d'el món en aprovar-la i iniciar la campanya de vacunació. Les primeres persones a rebre la vacuna de Pfizer van ser Margaret Keenan, de 90 anys, i William Shakespeare, de 81, el passat dia 8 de dicembre.