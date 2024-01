Colau assegura que Collboni prioritza un govern del PSC amb BComú i ERC

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, va assegurar aquest dissabte que l'"opció prioritària" de l'actual batlle socialista, Jaume Collboni, és formar "un govern progressista de tripartit entre el PSC, els comuns i ERC". Així ho va dir en unes declaracions a la premsa tot just abans de la manifestació multitudinària de suport al poble palestí que es va convocar a la plaça dels Països Catalans, davant de l'estació de Sants.



Després de la seva trobada amb Collboni, Colau va admetre aquest dissabte a la tarda que l'aposta no es va concretar "gaire" i que per això és "prudent". Tot i això, la va valorar de forma positiva perquè l'alcalde ha expressat la seva prioritat per un acord amb els comuns i els republicans.



Des de la seva perspectiva, el govern de coalició d'esquerres "donarà una majoria suficient per tirar endavant un projecte de ciutat progressista, que doni resposta als grans reptes en habitatge, en urbanisme, en polítiques socials i que, a més, aprovi uns pressupostos". Amb aquesta voluntat en ment, la líder dels comuns a l'Ajuntament va demanar a Collboni que l'entesa amb ERC es tanqui aviat "per tirar la ciutat endavant".