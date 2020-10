Carod-Rovira és ingressat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per sotmetre's a l'extirpació d'un petit tumor

L'exvicepresident del Govern i exlíder d'ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira, es troba ingressat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, segons publica el diari digital local La ciutat i ha pogut confirmar Públic. Carod hauria estat intervingut el passat dijous, 22 d'octubre, però segons ha pogut saber Públic, Carod-Rovira, de 68 anys, va anar a l'Hospital tarragoní pel seu propi peu per ser operat per una neoplàsia, un petit tumor que li afecta el duodè del sistema digestiu i el pàncrees, i evoluciona favorablement. D'altra banda, fa anys que l'expolític republicà arrossega problemes de cor, des que l'any 2006 va patir una angina de pit que també el va mantenir hospitalitzat durant uns dies.

El carismàtic polític independentista resideix a Tarragona tot i que va nàixer a Cambrils l'any 1952. Llicenciat en filologia catalana té una llarga trajectòria política que comença en l'esquerra independentista més combativa. Primer al Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans i després a Nacionalistes d’Esquerra als anys vuitanta. Va ingressar a Esquerra Republicana de Catalunya el 1987, partit pel qual fou diputat al Parlament des del 1988 fins el 2010 i portaveu del grup parlamentari fins el 1996, any que, després de l’escissió protagonitzada per Àngel Colom, va ser elegit secretari general d'ERC.

El 2003 va ser nomenat conseller en cap del Govern de la Generalitat presidit per Pasqual Maragall i composat pel tripartit ERC-Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)-Iniciativa per Catalunya-Verds. Però al gener de 2004 va haver de dimitir de l’executiu com a conseqüència d’una entrevista mantinguda poc abans amb membres d'ETA amb la intenció de negociar alguna mena d’acord de pau.

Es va presentar com a cap de llista a les eleccions generals del 2004, que va plantejar com un plebiscit a la seva actuació, i ERC va obtenir 8 escons, tot i que que va renunciar a l’acta de diputat al Congrés i es va mantenir com a diputat al Parlament. Al congrés d’ERC del juliol del mateix any va ser nomenat president del partit. Després de les eleccions al Parlament del novembre de 2006, va tornar a formar part d’un segon govern de coalició PSC-ERC-ICV, aquest cop presidit per José Montilla, en qualitat de Vicepresident.

En el congrés d’Esquerra Republicana celebrat al juny de 2008 va renunciar a optar novament a la presidència del partit, de la qual es va fer càrrec Joan Puigcercós. Posteriorment va deixar la militància d'Esquerra Republicana de Catalunya per discrepàncies amb la línia política de la direcció i s'ha mantingut al marge de la política institucional.