Càrregues policials, rumors i amenaces: l'odissea de milers de persones atrapades a la frontera entre Turquia i Grècia

Diversos milers de persones han passat la nit als voltants de la ciutat turca d'Edirne esperant per poder creuar la pròxima frontera amb Grècia, atrapats entre la Policia turca, que els anima a intentar-ho, i la grega, que fa servir la força per impedir-ho. Nombrosos refugiats sirians han denunciat que un cop arribats d'Istanbul i altres ciutats turques, ja no tenen permís per tornar, ja que les autoritats turques únicament els permeten abordar vehicles que els acostin de nou a la frontera.



Aquest mateix dilluns al matí un furgó policial ha aparegut escortant un autobús d'una empresa privada a uns cinc quilòmetres del pas fronterer. Els agents han animat els migrants i refugiats a la zona a pujar al vehicle per dirigir-se al límit fronterer. "Ens intenten convèncer dient-nos que ens portaran a un punt de la frontera sense vigilància, però ja vam estar ahir allà i sabem que no és veritat: la Policia grega no deixa passar a ningú i ens llança gas lacrimogen", declara Mohamed, oriünd de la ciutat siriana d'Alep.



"Ahir vaig estar amb un grup de centenars de persones, entre elles famílies i nens, a la tanca. Des del front ens tiraven gas i darrere, la policia turca ens impedia retrocedir. Vam estar quinze hores atrapats", relata. "No ens deixen tornar. Venen amb autobusos privats i ens porten des d'aquest pas a un altre. I des d'allà a un altre. I després ens porten de tornada. Juguen amb nosaltres, res més", assegura per la seva banda Nasser Abu Sami, un altre sirià, que porta dos dies amb la seva família a la zona.

"La Policia grega no deixa passar a ningú i ens llança gas lacrimogen", denuncia Mohamed

Autobusos, que ningú sap qui ha llogat, van distribuint els migrants en petits grups al llarg d'uns 25 quilòmetres de frontera. Mohamed i diversos dels seus companys asseguren que la policia turca els porta a pobles aïllats, on els esperen traficants que els prometen ajudar-los a creuar el riu Evros, que fa de frontera, previ pagament de 50 euros. Assevera que Turquia va registrant aquests migrants com si ja haguessin passat a Grècia.

De fet, les autoritats turques van distribuir aquest diumenge xifres inflades que més de cent mil persones havien aconseguit creuar, malgrat que les autoritats gregues han indicat que tot just cent persones havien estat detingudes en les últimes hores després d'entrar en sòl grec. Grècia, que ha suspès durant un mes el dret dels refugiats a sol·licitar asil, incomplint la legislació internacional, ha recorregut al llançament de gasos lacrimògens, granades atordidores i canons d'aigua per bloquejar l'entrada dels migrants. Hongria també ha deixat d'acceptar peticions d'asil.



A més, hi ha hagut episodis de violència per part dels que esperen a la frontera, amb alguns migrants llançant pedres a la policia grega. El Govern turc ha acusat Grècia d'usar la violència contra els refugiats i li ha exigit que tramiti les peticions dels que demanen asil a la seva frontera.

Centenars de persones protesten a la frontera, a la localitat de Kastanies. - REUTERS

Alguns migrants han relatat fins i tot que quan han tractat de tornar a les ciutats turques en què vivien, davant la constatació que el pas ni està obert ni sembla que s'obri, han estat interceptats per la policia turca, que els ha forçat a tornar a la zona fronterera amb Turquia. A més d'atrapats entre la Policia turca, que els empeny a passar, i la grega, que ho impedeix, els migrants estan enmig d'una guerra de missatges en les xarxes socials.



Mentre segueixen difonent rumors sobre una imminent obertura de la frontera o anuncis que Grècia deixarà entrar a petits grups, les autoritats gregues han enviat un sms a tots els mòbils internacionals propers a la frontera en què adverteix que el pas no està obert i que s'aturarà a qui tracti d'entrar il·legalment al país. Aquest missatge només és captat pels mòbils quan s'està molt a prop de la frontera, però no a uns cinc quilòmetres.



Mentrestant, les autoritats turques segueixen sense permetre als mitjans de comunicació acostar-se als passos fronterers. S'espera que el primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, visiteu matí la zona fronterera acompanyat pel president de el Consell Europeu, Charles Michel. Està previst que les autoritats turques rebin a Ankara a Boiko Borisov, primer ministre de Bulgària, país fronterer amb Turquia i que ha reforçat la vigilància a la seva frontera, tot i que en aquesta límit no s'ha detectat un moviment inusual de refugiats.

Milers de migrants i refugiats, molts sirians però també iraquians, palestins o somalis, porten diversos dies apropant-se a la frontera grega després que Turquia anunciés divendres que ja no és capaç d'evitar que passin a la Unió Europea.



L'anunci turc va arribar després que 33 dels seus soldats morissin en un bombardeig de les forces sirianes a Idlib, l'últim bastió on milícies islamistes, recolzades per Ankara, resisteixen a el règim de Baixar a al-Assad, recolzat per Rússia. D'aquesta manera, Turquia espera pressionar la Unió Europea perquè aporti més diners a l'atenció dels centenars de milers de refugiats sirians que viuen a Turquia, en alguns casos des de fa anys, i perquè doni suport la seva campanya militar a Síria.