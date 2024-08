El carrer Mozart, primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia 

El carrer Mozart s'ha endut aquest dilluns el primer premi del concurs de carrers guarnits de la festa major del barri de Gràcia, a la ciutat de Barcelona. El muntatge porta el nom de 'MozartZakis' i és un viatge al Japó de l'estudi Ghibli, responsable de pel·lícules com El viatge de Chihiro i El meu veí Totoro.

La Plaça Rovira i Trias ha guanyat el segon premi, amb 'Wedding Chapel', una gran capella de núpcies a l'estil Las Vegas, i la tercera posició ha estat per al carrer Jesús, que ha recreat una discoteca psicodèlica. El carrer Progrés ha quedat en quarta posició pel seu homenatge als videojocs, i, pel que fa al cinque premi, ha estat per al carrer Tordera, que ha recreat un banc de meduses.

També hi ha hagut altres reconeixements, com ara el de la reutilització, que s'ha emportat el carrer de Jesús, com en l'edició anterior. En el detall artístic ha destacat Verdi pel conjunt escultòric de l'orquestra que dona la benvinguda al carrer. La millor il·luminació ha estat també aquest any per al carrer Tordera, i el millor sostre i laterals per a Fraternitat de Baix. En millor entrada i sortida ha guanyat el carrer Llibertat i en innovació i tecnologia, el carrer Progrés.