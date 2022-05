L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, una de les persones espiades amb el programa Pegasus, portarà el Catalangate a la justícia suïssa. Segons ha publicat Vilaweb, la defensa de Gabriel demanarà al Ministeri Públic de la Confederació Helvètica que obri una investigació. El seu advocat, Olivier Peter, ha afirmat en declaracions al digital que "no es pot fer cap investigació, ni cap acte policial ni oficial, sense l'autorització judicial de Suïssa".

"Si no, és un crim contra la seguretat nacional de Suïssa", apunta. "Encara que la víctima de l’espionatge no faci una denúncia penal formal, és l’estat que és víctima, és un delicte contra l’estat, contra el poder públic suís i Suïssa ho hauria d’investigar d’ofici", ha explicat.

D'altra banda, el nombre d'espiats podria ser molt més elevat del que ha transcendit fins ara. Citizen Lab investiga si hi ha 150 persones més afectades per l'espionatge amb el Pegasus, segons ha publicat El Confidencial. En concret, el rotatiu apunta que els 65 espiats inicials estarien col·laborant amb la plataforma vinculada a la Universitat de Toronto per aclarir si, a través de l'accés als seus dispositius, es va espiar també a part dels seus contactes.

Entre els nous possibles afectats hi hauria periodistes de mitjans de comunicació catalans i estatals, segons el rotatiu. De confirmar-se, es tractaria d'una segona fase de l'espionatge amb afectats fora de la primera línia política.